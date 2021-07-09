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UBP , devletin çok önemli bir parçasının yönetimini bir başka devletin şirketine devrediyor.

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UBP, egemenlik adına, Meclis ve halk iradesi adına ne varsa bir kez daha yerle bir ediyor ve devletin çok önemli bir parçasının yönetimini bir başka devletin şirketine devrediyor.
UBP , devletin çok önemli bir parçasının yönetimini bir başka devletin şirketine devrediyor.

İşte açıklama;

ONAYLANMAMIŞ PROTOKOLÜ YÜRÜRLÜĞE KOYUYORLAR!

UBP-DP-YDP (Atanmış Acenta) Hükümeti'nin 11 Şubat 2021 tarihinde Türkiye ile imzaladığı "e-devlet Protokolü", kurulacak olan sistemin yönetimini sınırsız bir şekilde TÜRKSAT'a devretmektedir. Bir devletin bütün dijital altyapısının, verilerinin ve işleyişinin bir başka devlette faaliyet gösteren bir şirkete devredilmesi egemenlik ihlali değil mi? Yönetimin TÜRKSAT'a verilmesine karşı olduğumuzu defalarca hem komitede hem de meclis kürsüsünde söyledik. Bu protokol Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi'nde ONAYLANMAMIŞTIR ve Genel Kurula SEVK EDİLMEMİŞTİR. Yani bu protokol KKTC meclisinden geçmedi! Ama KKTC meclisinin onaylamadığı bir anlaşmanın yürürlüğe gireceği haberini Anadolu Ajansı'ndan öğreniyoruz. Üstelik yapılacak olan işlerle ilgili bilgiyi TC Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Taha Koç veriyor. Egemenlik edebiyatı yapan UBP, egemenlik adına, Meclis ve halk iradesi adına ne varsa bir kez daha yerle bir ediyor ve devletin çok önemli bir parçasının yönetimini bir başka devletin şirketine devrediyor. Bostan korkuluğu bile olamayacak kadar basiretsizsiniz!

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