UBP-DP Erken seçim konusunda mutabık

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, hükümeti kurma görevini aldıktan sonra bugün başlattığı görüşmeler çerçevesinde, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ardından Demokrat Parti’yi (DP) ziyaret etti.

Yaklaşık 25 dakika süren toplantı sonrasında DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu basına açıklamalarda bulundu.

ATAOĞLU

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, erken seçim öncesinde nelerin, nasıl yapılacağını görüştüklerine işaret ederek, erken seçimin en erken sürede yapılması konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Mecliste nisabın sağlanamadığını, Meclis alt komitelerinden oy birliğiyle geçen yasaların geçirilemediğine dikkat çeken Ataoğlu, erken seçim gerçekleştirilene kadar bu yasa tasarılarının bir an önce Meclis’ten geçirilmesi konusunun da bugünkü toplantıda ele alındığını kaydetti.

Ataoğlu, her zaman olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de ellerini taşın altına koymaya hazır olduklarını belirterek, parti üst kurullarında durumu tartışacaklarını ve kamuoyuyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

SUCUOĞLU

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu da, erken seçimin 9 Ocak tarihinde olabileceği görüşünün ortaya konulduğuna işaret ederek, “Erken seçim tarihi konusunda zamanlama açısından bir sıkıntı olabilir. Ancak en önemlisi, bu 2 aylık süreçte kurulacak olan yeni hükümetle Meclis’te bekleyen yasaların değerlendirmesidir” dedi.

Erken seçim tarihinin parti yetkili organlarında ele alınacağını ifade eden Sucuoğlu, Bakanlar Kurulu’nun hafta sonuna kadar oluşturularak, bütçenin teknik anlamda bir sıkıntısı yoksa, seçimden önce Meclis’ten geçirilmesi için çalışacaklarını söyledi.

Sucuoğlu, bir soru üzerine, erken seçim ve ardından Haziran ayında yerel seçimlerin yapılacağını belirtti. Ülkenin bu kadar uzun süre seçim yasaklarını kaldırmakta zorlanacağını ancak şu anki durumun da kaldırılamadığını kaydeden Sucuoğlu, erken seçimin bir an önce yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.