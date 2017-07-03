UBP-DP hükümetine mesaj var!

03.07.2017 tarihli mesajlar şöyle;

Sn. UBP-DP hükümet bireyleri, Alevkayası yolu ile Kalavaç köyü arasında bulunan ormanlık arazide akşam saatlerinde meydana gelen yangın yine yürekleri ağıza getirdi. Dik yamaçlarda başlayan yangın rüzgârında etkisiyle Kalavaç köyüne doğru yol alırken nabız 180’e vurdu. Bölgedeki arazide bulunan asırlık zeytin ağaçları ve çam ağaçları yanarak kül olurken birden hatırımıza sizin Mersedesler ile Yangın Helikopteri geldi. Sizler sefayı, ülke halkı da cefayı çekmenin dayanılmaz hafifliğini yaşadı. Sn. bakanlar, sanırım sizler ile ilgili olarak konuşmak yerine galiba susmak daha iyi olacak. Çünkü cam kırıkları gibidir bazen kelimeler. İnsanın ağzına dolar. Sussan acıtır, konuşsan kanatır.

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Sn. Serdar Denktaş’ın Amerika ziyaretiniz devlet tarafından karşılanması ve bu ziyaret ile ilgili olarak size verilen 5 bin Dolarlık avans dillere sakız oldu. Ama herne hikmetse yeni kurulması düşünülen santral ile ilgili yurt dışından çöp konuşulmadı. Gelecek çöpün içeriği, buna ihtiyaç varmı? Nasıl getirileceği ve bu işten anlayan uzmanlar ülkede mevcut mu? Soruları nedense dillere dolanmadı. Hele hele bunun ile ilgili söylentiler ve DP kanadına mensup yöneticilerin Kıp-Tek’teki yönetim kurulu toplantısına katılmamaları hiç ama hiç dile getirilmedi. Sn. Denktaş siyaset, bir ceza davasına benzer. Bunun yarattığı sıkıntı, stres ve cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı kazanamaz cefa çekmeyi de sürdürürsün.

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Sn. Kutlu Evren, Allah kaleminize zeval vermesin. Çin’in Londra’ya kadar uzattığı ve adına yeni ipek yolu denilen hızlı trene dur şunda dedirten ve hızda, hızlı treni iki defa sollayıp geçen vatandaşlık yapma işlemlerinizin Guiness Rekorlar kitabına girdiğini öğrendik. Nüfus milyon sınırına doğru pike yaparak giderken bunu sizin ‘Evren’ kadar geniş yüreğiniz sağlıyor. Sn. Bakan, hırs sınırını bilirseniz güzeldir. Ancak koltuk hırsı Hırsların en önlenmezidir. Ve o hırs, çirkinlikleri bile güzel gösterir. Unutmayın, eğri ayağın gölgesi de eğridir.

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Sn. Kemal Dürüst, Şoför okulları birliğinin ziyaretinde “kazaların sadece yollardan veya alt yapı eksikliklerinden kaynaklandığını düşünen bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Elbette ki yollarımızın dört dörtlük, mükemmel olduğunu söylemek mümkün değil. Ama sürücü hatalarından kaynaklanan kazaların daha ziyade ölümcül vakalara dönüştüğünü görüyoruz” açıklamanız bizim kedileri bile güldürdü. Tamam deli deli araba kullanan sürücüler olduğu yadsınmaz bir gerçek. Ancak uzmanlarımızın yarattığı çok bilinmeyenli denkleme dönüşen dönel kavşak, çember olayını, anayollardaki luggoları, vadiye dönüşen Anayolları, otlara bürünen köy yollarına ne demeli? Sn. Bakan bir insanın nasıl güldüğünden terbiyesini, neye güldüğünden, zekâsı ile seviyesini, ülke yönetiminde rol oynayan siyasetçinin alakaya maydanoz cevaplarından da damda gezer takyanozun beline kazmayı nasıl vurmaya çalıştığını görürüz.

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Sn. Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediye Başkanı olarak düzenlediğin festivaller gerçekten güzel. Televizyonlara verdiğin reklamlarda, filmin Jönü yani baş artisti olarak ortaya çıkman hepsinden daha güzel oldu sanırım. Vallahi sen festivaller kralı Halil Orun da alt yapı İmparatoru oldu diyor bizim Necmeddin dayı. Bizim Hasan Kıbrıs’ı fatihi, 2’nci Selim gibi eğlencede, Halil Orun da Kanuni Sultan Süleyman’ın Mimar Sinan’ı gibi eserde tavan yaptı diye de ilave ediyor. Vallahi elçiye zeval olmaz. Ben Necmeddin dayının elçiliğini yaptım. Büyük yazar Borges, yolda yürüyormuş. Bir hayranı yaklaşmış yanına. Emin olmak için: “Siz Sinyor Borges misiniz acaba?” diye sormuş. Borges cevap vermiş.“Bazen.” Bende bazı belediye başkanlarının bazen belediye başkanı olduğuna tanık olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşıyorum.

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Sn. Ahmet Latif, değerli eşiniz, Afet Beyaz Latif ile birlikte görüntülendiğiniz ve sosyal medyada paylaştığınız fotoğrafta İyi günde, kötü günde. Hastalıkta, sağlıkta 13. yılımız dolar. Kısmet bundan sonraki 13 lere diyorsun. Başkan her başarılı erkeğin arkasında mutlaka bir kadın vardır. Senin belediye başkanlığındaki başarın sanırım senin arkanda dimdik duran eşinden kaynaklanıyor. O arkanda durdukça sen daha nice 13 seneleri çuvala korsun. Ve unutma kadın toplumun domino taşıdır. Devrildiği anda tüm taşlar yıkılmaya başlar. Zira kadın geleceğin annelerini ve kocalarını yetiştirir, bir sonraki neslin temellerini atar.

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Sn. Yılmaz Hacıoğulları sosyal medyada iki sevimli yavruların ve eşin ile çektirdiğin resim güzel ve mutlu bir aileyi yansıtması bakımından son derece örnek göstericiydi. Yalnız unutma evin mutlak hakimi kadındır. Sen küçük kıza Polis çavuş üniforması, oğlana da amir üniforması giydirdin. Bence tam tersi olmalıydı. Vallahi senin evi örnek alırsan ve evde kimin amir olduğunu görürsen ne demek istediğimi anlarsın. Sevgili Yılmaz, kiminle gezdiğinize, kiminle evlendiğinize dikkat etmek gerek. Çünkü Bülbül, güle, Karga çöplüğe götürür. Sen güle götürüldüğüne göre sorun yok değil mi?

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Sn. Cemil Sarıçizmeli, sosyal medyadaki paylaşımında, ülkemizde bir ilki gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Bugün Mehmetçik Belediyesi'nin organik tarım pilot uygulama alanı ilanının protokolünü imzaladık. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanımız Nazım Çavuşoğlu ile imza koyduğumuz protokol ile ülkemizdeki organik üretimin belediyemiz sınırları içerisinde uygulanmasını resmileştirdik diyorsun. Da, Süper Bakanın attığı her imza sonrasında o uygulamanın kuruduğunu görmedin mi? Amazon ormanlarına girip, bu ormanı iki katına çıkartacağım dese Dünyanın en büyük yağmur ormanı bile bir damla suya muhtaç kalarak kurumaya mahkum olur. Sn Sarıçizmeli, bilgi, sınırı olmayan bir denizdir. Bilgi dileyense denizlere dalan bir dalgıçtır. Siz bilgi denizine dalarken, negatif enerji yayanların vurgununa da dikkat etmeniz gerekir.

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Sn. Ertuğ Nasıroğlu yeni dönemde yeniden aday olacağınızı açıkladınız “Liglerimizin geliştiği bir ortamda ve yavaş yavaş taşların yerine oturuyor olması ile bir kenara çekilmek bizce yanlış olur. Basketbol adına yapılacak daha çok işimiz var. Yönetimdeki arkadaşlarımızla konuşup gerekirse daha güçlü ve daha verimli bir yönetim oluşturacağız açıklaman güzel bir düşüncenin ürünüdür. Genelde Spor, Özelde futbol ve basketbola verdiğin hizmetler sporseverlerin gönül hazinelerinin müstesna bir yerinde zenginliğini koruyor. Sevgili Ertuğ, kuru duayı bırakıp ağaç istiyorsak, tohumunu ekmemiz gerek. Sen yıllardır ektiğin tohumlar ile spor ormanı yaratma işlevini sürdürüyorsun. Bu nedenle yola devam diyoruz.

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Sn. Abdullah Aktolgalı, ülkede çevre katliamı giderek büyük boyutlara ulaşıyor. Sahillerde yaşanan çevre felaketlerinden sonra tankerlerin yarattığı olaylar giderek artıyor. Alagadi bölgesindeki zeytin ağaçları arasına su tankeriyle dökülen lağım suları, çevreye ciddi şekilde zarar verirken, bölgede yaşayan vatandaşlar pis kokulardan da rahatsızlık duyduklarını belirtiyor. Dileyen plansız programsız şirro ile sahili tarumar ederken keyfi gelen de tankerler ile atık suları ovalara boca ediyor. Denetim yeteneğinden yoksun olduğumuz için denizler fosseptik çukuruna, ovalar da bal tarlasına döndürülmeye çalışılıyor. Peki kızlar beyaz yatlı prenslerini beklerken biz vatandaşlar da Adaletin kılıcını beklemeye devam mı edeceğiz. Sn. Aktolgalı, birileri çevrenin anasını ağlatırken, geride play back yapmaktan ne zaman vazgeçeceğiz dersiniz?