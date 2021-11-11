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UBP-DP koalisyon hükümeti programı görüşülmeye başlandı

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümetinin programı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülüyor.
UBP-DP koalisyon hükümeti programı görüşülmeye başlandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümetinin programı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülüyor.

Cumhuriyet Meclisi bugün saat 11.00’de Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplandı.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başbakanlığında 5 Kasım'da kurulan UBP-DP Koalisyon Hükümeti'nin Bakanlar Kurulu listesi 6 Kasım Cumartesi, hükümet programı ise 8 Kasım Pazartesi Cumhuriyet Meclisi’nde okunmuştu.

Hükümet programına ilişkin bugün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılacak görüşme tamamlandıktan bir tam gün sonra yeni hükümet için güven oylamasına gidilecek. 

Meclis İç Tüzüğü’ne göre, programla ilgili söz almak isteyen milletvekillerine birer saat söz hakkı verilecek. İkinci kez konuşmak isteyen milletvekillerinin süresi ise yarım saat olacak.

Açık oyla yapılacak oylamada, hükümetin güvenoyu alabilmesi için, toplantıya katılanlardan güvenoyu verenlerin sayısının ret oyu verenlerden fazla olması gerekiyor. Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor. Hükümetin güvenoyu alamaması halinde Başbakan’ın istifasını Cumhurbaşkanı’na sunması gerekiyor.

YENİ HÜKÜMET VE ERKEN SEÇİM

Yeni hükümetin kurulmasının ardından Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu erken seçimin 23 Ocak’ta yapılmasını kararlaştırmıştı. Kurul ayrıca Seçim ve Halk Oylaması Yasasında Değişiklik için Ad Hoc Komite kurulması ve bütçenin toplam 6 günde görüşülmesi konularında ortak mutabakata varmıştı.

Bakanlar Kurulu’nun önceki günkü toplantısında 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı kabul edilip, Cumhuriyet Meclisi’ne gönderildi. 2022 Bütçe Yasa Tasarısı’nın, 16-18 Kasım tarihlerinde komitede, 22-24 Kasım tarihlerinde ise Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülüp, onaylanması öngörülüyor.

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