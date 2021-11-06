  • BIST 1.583,590
  • Altın 565,97
  • Dolar 9,6792
  • Euro 11,2192
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

UBP-DP Koalisyon Hükümetinin Bakanlar Kurulu Listesi Bugün Meclis’te Okunacak

» »
UBP-DP Koalisyon Hükümetinin Bakanlar Kurulu Listesi Bugün Meclis’te Okunacak
UBP-DP Koalisyon Hükümetinin Bakanlar Kurulu Listesi Bugün Meclis’te Okunacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Demokrat Parti (DP) Koalisyon Hükümeti’nin Bakanlar Kurulu listesi bugün saat 18.00’de Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak.

Dün, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanan Bakanlar Kurulu’nun Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasının ardından hafta başında hükümet programının Meclis'e sunulması ve güven oylaması sürecinin başlaması bekleniyor.  

UBP-DP hükümeti, KKTC’nin ilanından sonra kurulan 25’inci hükümet olurken, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ise 15’inci başbakan olarak kayıtlara geçti. Yeni kabinede Başbakanlık dahil 9 sandalye UBP’de, 2 sandalye ise DP’de bulunuyor.

UBP Genel Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu’nun başkanlığında kurulan hükümette Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun (UBP), Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu (UBP), İçişleri Bakanı Kutlu Evren (UBP), Maliye Bakanı Dursun Oğuz (UBP), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu (UBP), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu (UBP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay (UBP), Sağlık Bakanı Ali Pilli (UBP), Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman (DP) yer alıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP-DP Koalisyon Hükümetinin Bakanlar Kurulu Listesi Bugün Meclis’te Okunacak06 Kasım 2021 Cumartesi 15:03
  • Bakanlar Kurulu listesi Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak06 Kasım 2021 Cumartesi 14:48
  • Ersan Saner'den FLAŞ video skandalı açıklamaları! Hedefinde Sucuoğlu06 Kasım 2021 Cumartesi 14:12
  • Hasi̇poğlu: Pazartesi̇ günü Ad-Hoc Komi̇te’ni̇n oluşturulması hedefleni̇yor06 Kasım 2021 Cumartesi 13:45
  • Hükümet programı okunacak, nisap aranıyor06 Kasım 2021 Cumartesi 13:22
  • Meteoroloji: 12 Kasım'a kadar yağmur yok06 Kasım 2021 Cumartesi 13:13
  • Belediye Başkanı Halkı Spora Davet Etti06 Kasım 2021 Cumartesi 12:51
  • Uyuşturucu Zanlısı 3 Gün Tutuklu Kalacak06 Kasım 2021 Cumartesi 12:27
  • LEFKE HURMA FESTİVALİ YARIN YAPILACAK06 Kasım 2021 Cumartesi 12:03
  • “TÜRKİYE CUMHURİYETİ, AZERBAYCAN VE KKTC, BİR MİLLETİN EVLATLARIDIR”06 Kasım 2021 Cumartesi 11:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti