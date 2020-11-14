UBP-DP-YDP Denemesi

Üçlü hükümet formülü için bugün son kez bir deneme yapılıyor.. Üç partinin başkanları bir araya geliyor

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi Başkan Vekili Ersan Saner'in bugün Demokrat Parti Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Erhan Arıklı'yla bir araya geleceği kaydedildi.

Ses Kıbrıs internet sitesinin haberine göre üçlü hükümet için yapılacak ilk görüşmenin ardından partilerin heyetleriyle görüşmeye geçilecek ve oluşacak kabinenin akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunulacağı belirtildi.

Bu jet kararın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın KKTC'nin 37'nci kuruluş yılı münasebetiyle adaya gelecek olmasıyla alındığı öğrenildi.

3'lü hükümetin ülkeyi mart ayında erken genel seçime götürmesi koşulunda uzlaşıya varıldığı bildirildi

Güvenoyu için Meclis nasıl toplanacak?

3'lü koalisyon hükümetinin sayısında sıkıntı var. UBP milletvekili Hüseyin Özgürgün ülkeye dönse dahi UBP-DP-YDP'nin toplam sayısı 25... Oysa hükümetin güvenoyuna sunulacağı Meclis oturumunun açılması için 26 milletvekiline ihtiyaç var. Bu sorunun nasıl aşılacağı da merak konusu..