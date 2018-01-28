UBP, DP, YDP hükümeti hazır

7 Ocak 2018 tarihinde yapılan seçimlerden sonra tüm siyasal partilerin çağrısı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından hükümet kurma görevi verilen Özgürgün’ün yaptığı temaslar sonucunda hükümeti Salı günü kurmaya hazırlandığı iddia edildi.

7 Ocak 2018 tarihinde yapılan seçimlerden sonra tüm siyasal partilerin çağrısı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından hükümet kurma görevi verilen UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün yaptığı temaslar sonucunda hükümeti Salı günü kurmaya hazırlandığı iddia edildi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirdikten sonra siyasal partilere yaptığı ziyaretlerde DP ve YDP ile birlikte hükümet kurmakla ilgili ışık gördüğünü açıklamıştı.

UBP den DP’ye 3 bakanlık

UBP heyetinin DP ye yaptığı ziyaretin detayları ortaya çıkmaya başladı. UBP’nin kurulacak hükümette DP ye Maliye Bakanlığı, Turizm Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı’nı teklif ettiği bununla birlikte de tüm kurum kuruluşlarda yönetim kurullarında ortaklaşmayı önerdiği konuşuluyor.

Heyetler de buluştu

Başkanlar ve heyetler düzeyinde yapılan toplantıdan sonra hafta sonu buluşan UBP ile DP heyetlerin bakanlık paylaşımı ve hükümet programı üzerinde de uzlaştığı öğrenildi.

Bu çerçevede Cumartesi sabah Ulusal Birlik Partisi ile Demokrat Parti Genel sekreterlerinin başkanlık ettiği heyetler arası toplantı yapıldı…

Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer, koalisyon görüşmelerini sürdürdüklerini, Pazartesi günü yapılacak Parti Meclisi toplantısında bunları ele alacaklarını söyledi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Dursun Oğuz ise pazartesi günü ortaya çıkacak sonuca göre hareket edeceklerini vurguladı…



Yerel Seçimde İşbirliği

UBP’nin DP’ye 3 bakanlık yanı sıra 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde işbirliği konusunda da açık kapı bıraktığı öğrenildi. Yerel seçim işbirliğinin özellikle 6 İlçe Belediyesini kapsadığı öğrendildi.

YDP’ye 2 Bakanlık

UBP nin son olarak yaptığı ziyaretlerde YDP’ye de 2 bakanlık teklif ettiği ve YDP’nin seçim dönemi ortaya koyduğu toplum sözleşmesini de hükümet programına yazmayı taahhüt ettiği öğrenildi.

Hedef Yerel Seçimler

Salı günü kurulması beklenen UBP,DP,YDP hükümetinin en önemli hedeflerinden biri de üç partinin yerel seçimlerde olabildiğince birlikte hareket etmesi olarak belirtiliyor.