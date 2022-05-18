UBP-DP-YDP hükümeti için bugün güven oylaması yapılacak

Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi hükümeti için güven oylaması bugün yapılacak. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 16.30’da “Bakanlar Kurulu için güven oylaması” gündemiyle olağanüstü toplanacak.

Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Halkın Partisi milletvekilleri ise Genel Kurul’a katılıp güven oylamasına ret oyu vereceklerini açıkladılar.

Bu arada, Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri UBP-DP-YDP Koalisyonu Hükümeti’nin güven oylaması öncesinde eylem yaparak yaşananları protesto edeceklerini ve Meclis toplantısında ise hükümet programına “hayır” diyeceklerini açıkladı.

Parti Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin 18 milletvekilinin bugün saat 10.00’daErcan Yonca Kavşağı’ndan Lefkoşa’ya doğru yürümeye başlayacağını, saat 15.30’da Kuğulu Park’ta toplanıp oradan da Meclis’e geçeceğini duyurdu.

Erhürman, “Bu bir başlangıç… Bundan sonra Meclis daha çok sokakta, sokak daha çok Meclis’te olacak. Bizim başka memleketimiz yok. Bu güzel adaya hep birlikte sahip çıkacağız…” dedi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da, HP milletvekillerinin bugünkü güven oylamasına katılarak ret oyu vereceğini açıkladı.Özersay, “Çünkü bu hükümeti, hem meşruiyet sorunu olan bir hükümet hem de demokratik teamüllere aykırı şekilde kurulan bir hükümet olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Bu arada, Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Hakan Dinçyürek, yeni kurulan hükümetle ilgili değerlendirme yaptı… Dinçyürek, , “Hükümet güven oylamasında 29 kabul oyu aldığı zaman Cumhurbaşkanı’nın tercihinin ne kadar doğru olduğu görülecek” dedi.

Hükümetin güvenoyu alıp icraatlarına başlayacağını ifade eden Dinçyürek, ülkenin ciddi sorunları olduğunu söyledi, bunlara odaklanmak gerektiğini anlattı.Dinçyürek, hükümetin reformlar yapma hedefiyle kurulduğunu da dile getirdi.