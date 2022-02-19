UBP-DP-YDP Hükümeti; YDP'liler toplandı

Partiden yapılan açıklamada, hükümet kurma çalışmaları ve partinin önümüzdeki süreçte izleyeceği strateji belirlenecek denildi.
Yakın Doğu Üniversitesi AKM 1.Salon’da yapılan toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor.
Partiden yapılan açıklamada, hükümet kurma çalışmaları ve partinin önümüzdeki süreçte izleyeceği strateji belirlenecek denildi.
Yakın Doğu Üniversitesi AKM 1.Salon’da yapılan toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor.
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