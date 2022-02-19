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UBP-DP-YDP Hükümeti; YDP'liler toplandı

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UBP-DP-YDP Hükümeti; YDP'liler toplandı
UBP-DP-YDP Hükümeti; YDP'liler toplandı

Partiden yapılan açıklamada, hükümet kurma çalışmaları ve partinin önümüzdeki süreçte izleyeceği strateji belirlenecek denildi.

Yakın Doğu Üniversitesi AKM 1.Salon’da yapılan toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor.

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