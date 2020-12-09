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UBP-DP-YDP Hükümetinin Kabinesi Cumhurbaşkanı Tarafından Onaylandı

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Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) ortaklığında kurulan yeni koalisyon hükümetinin kabinesi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylandı. 
UBP-DP-YDP Hükümetinin Kabinesi Cumhurbaşkanı Tarafından Onaylandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) ortaklığında kurulan yeni koalisyon hükümetinin kabinesi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylandı. 

Hükümeti kurma görevini ikinci kez pazartesi günü alan UBP Başkan Vekili Saner, diğer iki partiyle yürüttükleri çalışmanın ardından oluşan kabineyi Cumhurbaşkanı Tatar’a sundu.

Cumhurbaşkanlığında yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Saner, basına kabineyi açıkladı.

Kabinede sadece Dışişleri Bakanlığı’na teknokrat atama yapıldı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, kabinedeki yerini koruyan tek bakan olurken, bazı bakanların da yerleri değiştirildi.

Hükümeti kurma yetkisinin kendilerine verilmesinin ardından üç parti olarak bir koalisyon protokolünü imzalayıp hükümeti kurduklarını ve kabinesini de Cumhurbaşkanına sunduğunu dile getiren Saner, kabinenin ülkeye hayırlı olmasını diledi. 

UBP’nin Başbakanlık ve 7 bakanlık, DP’nin 2 bakanlık ve YDP’nin bir bakanlık aldığı kabinede görev alan isimler şöyle: 

“Başbakan Ersan Saner; Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu; İçişleri Bakanı Kutlu Evren; Maliye Bakanı Dursun Oğuz; Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu; Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel; 
Sağlık Bakanı Ali Pilli; Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman; Ekonomi ve Enerji Bakanı, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı.”

Saner, çok çetin bir süreçten geçildiğini dile getirerek, Covid-19’dan, dünya ekonomilerinin yanında ülke ekonomisinin de etkilendiğini kaydetti.

2021 yılında 3.5 milyon TL’lik bir açık gözlemlendiğini ve artık KKTC’nin bütçesinin bir an önce Meclis’ten geçmesi gerektiğini söyleyen Saner, hükümetteki koalisyon ortakları ile birlikte hiç vakit kaybetmeden işlerin düzelmesi için her türlü adımı atacaklarını belirtti.  

Tüm halkın kendilerine güvenmesini temenni eden Saner, başta mali durum olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ile de işbirliği içerisinde ileriki günlerde birçok açılımı gerçekleştirmek için çok ciddi bir çalışma temposu içerisine gireceklerini söyledi.

Saner’e Meclis Başkanlığı’na kimin atanacağının sorulması üzerine ise, Meclis Başkanlığı konusunda parti içerisinde karar alıp bir arkadaşlarını aday göstereceklerini kaydetti.

Kabinede bazı bakanların yer değiştiğini dile getiren Saner, eski Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun da parti içerisinde çok önemli biri olduğunu söyledi. 

Saner ayrıca, Cumhurbaşkanı’nın bildirim yapmasının ardından kabinenin 24 saat sonra Meclis’te okunacağını kaydetti.  

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