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UBP-DP-YDP Koalisyonu KKTC’nin 24’üncü Hükümeti Olarak Göreve Başlıyor

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 Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ortaklığında kurulan üçlü koalisyon, KKTC’nin 24’üncü hükümeti olarak göreve başlıyor.
UBP-DP-YDP Koalisyonu KKTC’nin 24’üncü Hükümeti Olarak Göreve Başlıyor

 Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ortaklığında kurulan üçlü koalisyon, KKTC’nin 24’üncü hükümeti olarak göreve başlıyor.

UBP Genel Başkan Vekili, Gazimağusa Milletvekili Ersan Saner’in başbakanlığında kurulan hükümetin dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunulup onaylanmasının ardından Bakanlar Kurulu listesi bugün de Cumhuriyet Meclisi’nde okundu. Hükümet programı ise önümüzdeki pazartesi Meclis'e sunulacak ve güven oylaması süreci başlamış olacak. 

15 Kasım 1983’te KKTC’nin ilanından sonra kurulan hükümetler, güvenoyu aldıkları hükümet programları dikkate alınarak sayıldığında UBP-DP-YDP koalisyonu, ülkenin 24’üncü hükümeti olurken, hükümet değişiklikleri de hesaba katılınca bu rakam yükseliyor.

Başbakan Ersan Saner, yeni göreviyle KKTC’nin 14’üncü Başbakanı sıfatını kazandı.

KKTC’de bugüne kadar sırasıyla Mustafa Çağatay (UBP), Nejat Konuk (UBP), Hakkı Atun (DP), Mehmet Ali Talat (CTP), Ferdi Sabit Soyer (CTP), Derviş Eroğlu (UBP), İrsen Küçük (UBP), Sibel Siber (CTP), Özkan Yorgancıoğlu (CTP), Ömer Soyer Kalyoncu (CTP), Hüseyin Özgürgün (UBP), Tufan Erhürman (CTP), Ersin Tatar (UBP) başbakanlık görevinde bulundu.

Başbakanlık yapan isimlerden üçü olan Mehmet Ali Talat, Derviş Eroğlu ve Ersin Tatar, siyasi kariyerlerinde Cumhurbaşkanlığı görevi de yürüttü.

Saner dahil bugüne kadarki başbakanların 7’si UBP’li, 6’sı CTP’li ve biri de DP’li…

En uzun süreyle görev yapan Başbakan ise aynı zamanda 3. Cumhurbaşkanı sıfatı da taşıyan Derviş Eroğlu oldu. Eroğlu, 19 Temmuz 1985 -1 Ocak 1994; 16 Ağustos 1996 - 13 Ocak 2004 ve 4 Mayıs 2009-17 Mayıs 2010 tarihleri arasında başbakanlık yaptı.

ÜÇLÜ KOALİSYONUN 25 VEKİLİ VAR

Bugün Meclis’e sunulan kabinede UBP, Başbakanlık yanında 7 bakanlık, DP 2 bakanlık, YDP de bir bakanlıkla temsil ediliyor.

Üçlü koalisyonun Meclis’teki toplam sandalye sayısı ise 25.

Cumhuriyet Meclisi’nde şu anda UBP’nin 20, CTP’nin 12, HP’nin 6, DP’nin ve TDP’nin 3’er, YDP’nin 2 milletvekili bulunuyor. HP’den 7 Aralık’ta istifa eden 3 milletvekili ise Meclis’teki bağımsızları oluşturuyor.

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