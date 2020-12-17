UBP-DP-YDP Koalisyonunun Hükümet Programı Meclis’te görüşülüyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyonunun hükümet programı, Meclis’te görüşülüyor.

Cumhuriyet Meclisi hükümet programının görüşülmesi gündemiyle saat 11.30’da Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Hükümet programı üzerine ilk sözü, ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman aldı.

8 Aralık’ta koalisyon protokolü imzalanan ve 9 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanan üçlü koalisyonun hükümet programındaki öncelikleri arasında “Covid-19 sürecinde ülke ekonomisini düzenleyip ileriye taşımak, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda düzenlemeler yapmak ve vatandaşlık konusunda çalışmalar” yer alıyor.

İLK SÖZ HAKKI 1 SAAT, İKİNCİSİ YARIM SAAT

Meclis İç Tüzüğü’ne göre, programla ilgili söz almak isteyen milletvekillerine birer saat söz hakkı verilecek. İkinci kez konuşmak isteyen milletvekillerinin süresi ise yarım saat olacak.

Güven oylaması ise görüşmelerin bitmesinden bir tam gün sonra ve açık oyla yapılacak. Oylamada, hükümetin güvenoyu alabilmesi için, toplantıya katılanlardan güvenoyu verenlerin sayısının ret oyu verenlerden fazla olması gerekiyor. Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor. Hükümetin güvenoyu alamaması halinde Başbakan’ın istifasını Cumhurbaşkanı’na sunması gerekiyor.

NE OLMUŞTU?

Ülkeyi Mayıs 2019’dan beri yöneten UBP-HP hükümeti, HP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde hükümetten çekilmesiyle bozulmuş ve UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar’ın 18 Ekim'de Cumhurbaşkanı seçilmesinden bu yana hükümet boşluğu yaşanmaktaydı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini 7 Kasım'da verdiği UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen CTP, HP, DP, TDP ve YDP temsilcileriyle temaslarda bulunmuş ancak bir sonuca varamayınca görevi iade etmişti.

Bunun üzerine hükümeti kurma görevi 21 Kasım’da CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’a verilmiş ve Erhürman, süresi dolmadan görevi 3 Aralık'ta geri vermişti.

Bunlar üzerine Cumhurbaşkanı Tatar hükümet kurma görevini 3 Aralık’ta yeniden Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner’e vermişti.

Saner’in partilerle yaptığı görüşmeler sonucu, UBP-DP-YDP koalisyonu oluşmuş ve koalisyon hükümetinin programı Pazartesi günü Meclis’te okunmuştu.

Meclis’te halen UBP’nin 20, CTP’nin 12, HP’nin 6, DP’nin ve TDP’nin 3’er, YDP’nin 2 milletvekili ve 3 de bağımsız milletvekili bulunuyor.