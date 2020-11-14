UBP-DP-YDP nasıl güven oyu alacak? Hangi HP vekillerinin adı konuşuluyor...

UBP-DP-YDP azınlık hükümeti nasıl güven oyu alacak? Hangi HP vekillerinin adı konuşuluyor...

UBP-DP-YDP azınlık hükümeti nasıl güven oyu alacak?

Hangi HP vekillerinin adı konuşuluyor...

DETAY ÖZEL HABER

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan hükümeti kurmak için görev alan UBP Genel Başkan vekili ve Genel Sekreteri UBP Gazimağusa Milletvekili Ersan Saner'in bugün hükümeti kurmak için ziyaretler yapıyor.

ZİYARETLER YAPTI

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner hükümet kurma çalışmalarını sürdürüyor.

Saner ve beraberindeki UBP heyeti bugün saat 16.00’da Yeniden Doğuş Partisi’ni, 17.00’de de Demokrat Parti’yi ziyaret etti.

Saner'in UBP-DP-YDP azınlık hükümeti kurup kuramayacağı bugün veya yarın belli olacak.

Saner'in hükümeti kurmak için zamanı daralıyor.

MECLİSİ AÇMAK İÇİN 26 SAYISI KRİTİK

Cumhuriyet Meclisi'nde bulunan siyasal partilerin UBP 20 (Hüseyin Özgürgün* dahil) , CTP 12, HP 9, TDP3, DP 3 (**Serdar Denktaş dahil) ve YDP 2 milletvekili ile temsil ediliyor.

UBP-DP-YDP azınlık koasliyon hükümetinin milletvekili sayısı 25 (Özgürgün ve Denktaş dahil) olabiliyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu ise 26 milletvekilinin Genel Kurul çalışmasına katılması ile açılabiliyor.

GÜVEN OYU İÇİN 26

Oluşması muhtemel UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin Cumhuriyet Meclisi'nden güven oyu alabilmesi için 26 Milletvekilinin hükümet programına güven oyu vermesi gerekiyor.

HP'Lİ VEKİLLER HEDEFTE

Oluşabilecek UBP-DP-YDP azınlık hükümetine en az 3 HP'li vekilin güven oyu verebileceği halk arasında ve siyasi kulislerde konuşulmaya devam ediyor.

HP Gazimağusa Milletvekili Dr. Hasan Topal, HP İskele Milletvekili Mesut Genç ile HP Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu'nun oluşacak bir azınlık hükümetine destek verebilecekleri kulislerde iddia ediliyor. Milletvekilleri bu iddiaları henüz yalanlamış durumda değil.

AKP Genel Başkanı ve T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi hükümeti kurmak için yoğun bir çaba sergileniyor.

NOTLAR

* UBP'li Hüseyin Özgürgün milletvekilliğinden istifa etmiş ve 1 yıldır İstanbul'da yaşıyor

** Serdar Denktaş DP ile bağlarını kopardığını açıkladı.