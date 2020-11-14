  • BIST 1.291
  • Altın 465,487
  • Dolar 7,6523
  • Euro 9,0460
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1621 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı

UBP-DP-YDP nasıl güven oyu alacak? Hangi HP vekillerinin adı konuşuluyor...

» »
UBP-DP-YDP azınlık hükümeti nasıl güven oyu alacak? Hangi HP vekillerinin adı konuşuluyor...
UBP-DP-YDP nasıl güven oyu alacak? Hangi HP vekillerinin adı konuşuluyor...

UBP-DP-YDP azınlık hükümeti nasıl güven oyu alacak?

Hangi HP vekillerinin adı konuşuluyor...

DETAY ÖZEL HABER

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan hükümeti kurmak için görev alan UBP Genel Başkan vekili ve Genel Sekreteri UBP Gazimağusa Milletvekili Ersan Saner'in bugün hükümeti kurmak için ziyaretler yapıyor.

 

ZİYARETLER YAPTI

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner hükümet kurma çalışmalarını sürdürüyor.
Saner ve beraberindeki UBP heyeti bugün saat 16.00’da Yeniden Doğuş Partisi’ni, 17.00’de de Demokrat Parti’yi ziyaret etti.

Saner'in UBP-DP-YDP azınlık hükümeti kurup kuramayacağı bugün veya yarın belli olacak.

Saner'in hükümeti kurmak için zamanı daralıyor.

 

MECLİSİ AÇMAK İÇİN 26 SAYISI KRİTİK

Cumhuriyet Meclisi'nde bulunan siyasal partilerin UBP 20 (Hüseyin Özgürgün* dahil) , CTP 12, HP 9, TDP3, DP 3 (**Serdar Denktaş dahil) ve YDP 2 milletvekili ile temsil ediliyor.

UBP-DP-YDP azınlık koasliyon hükümetinin milletvekili sayısı 25 (Özgürgün ve Denktaş dahil)  olabiliyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu ise 26 milletvekilinin Genel Kurul çalışmasına katılması ile açılabiliyor.

 

GÜVEN OYU İÇİN 26

Oluşması muhtemel UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin Cumhuriyet Meclisi'nden güven oyu alabilmesi için 26 Milletvekilinin hükümet programına güven oyu vermesi gerekiyor.

 

HP'Lİ VEKİLLER HEDEFTE

Oluşabilecek UBP-DP-YDP azınlık hükümetine en az 3 HP'li vekilin güven oyu verebileceği halk arasında ve siyasi kulislerde konuşulmaya devam ediyor.

HP Gazimağusa Milletvekili Dr. Hasan Topal, HP İskele Milletvekili Mesut Genç ile HP Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu'nun  oluşacak bir azınlık hükümetine destek verebilecekleri kulislerde iddia ediliyor. Milletvekilleri bu iddiaları henüz yalanlamış durumda değil.

AKP Genel Başkanı ve T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti öncesi hükümeti kurmak için yoğun bir çaba sergileniyor.

 

NOTLAR

* UBP'li Hüseyin Özgürgün milletvekilliğinden istifa etmiş ve 1 yıldır İstanbul'da yaşıyor

** Serdar Denktaş DP ile bağlarını kopardığını açıkladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP-DP-YDP nasıl güven oyu alacak? Hangi HP vekillerinin adı konuşuluyor...14 Kasım 2020 Cumartesi 18:41
  • UBP-YDP görüşmesinde seçim tarihi problem oldu!14 Kasım 2020 Cumartesi 18:27
  • Saner, YDP ile görüştü14 Kasım 2020 Cumartesi 18:06
  • UniteCyprusNow: Acıların üstünde piknik olmaz14 Kasım 2020 Cumartesi 17:56
  • TMT Anıtı’nda Tören Düzenlendi14 Kasım 2020 Cumartesi 17:55
  • Eroğlu'ndan 15 kasım mesajı14 Kasım 2020 Cumartesi 17:32
  • Dr. Fazıl Küçük'ün Anıt Mezarı’na çelenk sunuldu14 Kasım 2020 Cumartesi 17:04
  • Maliye Bakanı Amcaoğlu, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı mesajında vurguladı:“Özgürlük, güvenlik ve devlet vazgeçilmezlerimizdir”14 Kasım 2020 Cumartesi 16:59
  • Covid-19 hastası 100 Rum KKTC'de tedavi edilebilir!14 Kasım 2020 Cumartesi 16:57
  • K.T. Pilotlar Derneği'nden 15 kasım mesajı14 Kasım 2020 Cumartesi 16:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti