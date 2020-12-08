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UBP-DP-YDP Tamam.. İşte yeni Bakanlar ...

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UBP-DP-YDP Tamam.. İşte yeni Bakanlar ...
UBP-DP-YDP Tamam.. İşte yeni Bakanlar ...

UBP-DP-YDP Başkanları dün akşamki toplantıda tüm pürüzler giderildi.

 

ARIKLI BAŞBAKAN YARDIMCISI, SPOR DAİRESİ YDP'DE

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı YDP'de oalcak ve Bakan da  Erhan Arıklı olacak.

Dün akşam yapılan pazarlıklar sonucunda en çok tartışma yaratan konu olan Spor Dairesi YDP’ye kaldı… Sadece tek bir bakanlık alan YDP, Spor Dairesi’nde diretti. Bilindiği gibi Spor Dairesi hem spor fonu hem de Devlet Piyangosu’nu içinde barındırdığı için her siyasi partinin iktidardayken almak istediği bir daire… Uzun tartışmalar sonrasında Piyangolar YDP’nin oldu.

Vakıflar İdaresi de Yeniden Doğuş Partisi’ne bağlı olan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesine katılıyor. Hem Spor Dairesi hem de Vakıflar Örgütü Başbakanlık bünyesindeydi. Ersan Saner hükümetin kurulabilmesi için iki önemli kurumu YDP’ye verdi.

 

2 BAKANLIK ve ŞEHİR PLANLAMA DAİRESİ ve MUKAYİTLİK DP'DE

DP 'de Başkan Fikri Ataoğlu Turizm ve Çevre Bakanı, milletvekili Dr. Koral Çağman da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oluyor. Şehir Planlama Dairesi DP'ye bağlanıyor.Şehir Planlama Dairesi Turizm ve Çevre Bakanlığı altına kaydırılıyor. Şirketler Mukayyitliği de bundan böyle DP’de olacak. Şirketler Mukayyitliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı altında hizmet verecek.

 

UBP’ DE 7 BAKAN VE BAŞBAKAN

Başbakan Ersan Saner’in kabinesi de şekillenmeye başladı, SAnewr'in kabineyi bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a suınması bekleniyor.

Olgun Amcaoğlu Maliye Bakanı , Nazım Çavuşoğlu Milli Eğitim ve Kültü Bakanı , Dursun Oğuz Tarım ve Orman Bakanı kalmaya devam edecek… Sağlık Bakanlığı'na Ali Pilli devam edecek...Özdemir Berova’nın da  bakanlığı garanti…

Dışişleri Bakanlığı'na Oğuzhan Hasipoğlu'nun getirilmesi düşünülüyor.

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