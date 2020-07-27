UBP-DP-YDP'de hafta sonu trafiği, Bakanlık pazarlığı! İşte konuşulan Bakanlıklar...

UBP-DP-YDP'de hafta sonu trafiği, Bakanlık pazarlığı!

ÇATI ADAY FORMÜLÜ

Hafta sonu bir çok gayri remi görüşme ile yeni hükümet çalışması yapıldığı kulislere yansıdı. Oluşacak olan yeni hükümeti bir seçim hükümeti olabileceği ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak Ersin Tatar'ı destekleyeceği öne sürüldü.

BAKANLIKLAR PAYLAŞILDI

Hafta sonu yapılan görüşmelerde Bakanlıklar da görüşüldü. DP ve YDP'ye 2 şer Bakanlık verilmeye hazırlanıyor. Buna göre YDP'ye İçişleri Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı DP'ye ise Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı'nın verilmesi öngörülüyor.

26 SAYISI HALEN SIKINTILI

Oluşturulacak hükümetin 26 sayısına dayanması ise kritik. Yeni hükümetin Meclis'te 26 sayısına ulaşıp güvenoyu alabilmesi için İstanbul'da bulunan Hüseyin Özgürgün'ün oyuna da ihtiyacı var.

11 AĞUSTOS'TAN ÖNCE

Kulislere yansıyan bilgilere göre yeni hükümetin Meclis tatile girmeden 11 ASğustos tarihinden önce kurulması öngörülüyor.