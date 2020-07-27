UBP-DP-YDP'de hafta sonu trafiği, Bakanlık pazarlığı! İşte konuşulan Bakanlıklar...

UBP-DP-YDP'de hafta sonu trafiği, Bakanlık pazarlığı!
ÇATI ADAY FORMÜLÜ
Hafta sonu bir çok gayri remi görüşme ile yeni hükümet çalışması yapıldığı kulislere yansıdı. Oluşacak olan yeni hükümeti bir seçim hükümeti olabileceği ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak Ersin Tatar'ı destekleyeceği öne sürüldü.
BAKANLIKLAR PAYLAŞILDI
Hafta sonu yapılan görüşmelerde Bakanlıklar da görüşüldü. DP ve YDP'ye 2 şer Bakanlık verilmeye hazırlanıyor. Buna göre YDP'ye İçişleri Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı DP'ye ise Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı'nın verilmesi öngörülüyor.
26 SAYISI HALEN SIKINTILI
Oluşturulacak hükümetin 26 sayısına dayanması ise kritik. Yeni hükümetin Meclis'te 26 sayısına ulaşıp güvenoyu alabilmesi için İstanbul'da bulunan Hüseyin Özgürgün'ün oyuna da ihtiyacı var.
11 AĞUSTOS'TAN ÖNCE
Kulislere yansıyan bilgilere göre yeni hükümetin Meclis tatile girmeden 11 ASğustos tarihinden önce kurulması öngörülüyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.