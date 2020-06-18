UBP-DP–YDP Koalisyon hükümetine doğru mu ?

UBP-HP hükümetinin sıkıntılı bir döneme girmesi sonrasında yeni hükümet modelleri araştırılmaya başlandı. UBP-HP hükümetinin sona ermesi durumunda UBP-DP- YDPgeçiş hükümetinin kurulabileceği öne sürülüyor. YDP’nin üçlü koalisyona geçiş hükümeti olması şartıyla sıcak baktığı belirtilirken, bunun ile ilgili olarak oyuna ihtiyaç duyulan Hüseyin Özgürgün’ün İstanbul’dan Ada’ya dönüş yapabileceği belirtiliyor

CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldığı bir televizyon programında, yapmış olduğu açıklamada, UBP-HP koalisyon hükümetinde çiddi sıkıntılar olduğunu ve UBP içerisindeki bir grubun, UBP – YDP – DP koalisyon hükümeti için çalıştığını belirtti. 26 oy gerektiği için UBP eski genel başkanı Hüseyin Özgürgün ile temasa geçildiği ve Özgürün’in bazı şartlarının halledilmesi halinde Ada’ya dönüş yapabileceğini söylediğini belirtti.

YDP!nin geçiş hükümetine onay verdiğini de belirten Şahali, iki partinin başkanının Cumhurbaşkanı adayı olmasının da koalisyonda sıkıntı yarattığını belirterek, muhtemelen UBP-DP-YDP hükümenin kurulabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin erkene alınmasına da değinen Erkut Şahali, bunun mümkün olabileceğini ancak, ikinci bir salgın dönemine girilmesi halinde bazı sıkıntılar yaşanabileceğini ve muhtemelen bu salgın nedeniyle seçimin ertelenebileceğini de belirtti.

Hüseyin Özgürgün’e Ada’ya dönmesi için Serdar Denktaş tarafından da teklif yapıldığını ancak geçmişte bunun mümkün olmadığını ancak, DP’de başkan değişikliği sonrasında Özgürgün’ün Ada’ya dönebileceğini, DP’ye katılmasına da sıcak bakabileceğini söyledi.

Elde edilen bilgilerde, Hüseyin Özgürgün’ün Ada’ya dönüş hazırlığında olduğu, UBP içerisinde Özgürgün’ün dönmesini isteyen grubun onu Havaalanında karşılayarak konvoy eşliğinde Lefkoşa’ya getireceği öne sürülüyor.