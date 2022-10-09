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UBP düzenleyeceği resepsiyonda adaylarını da açıklayacak

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UBP’nin 47. kuruluş yıldönümü dolayısıyla 11 Ekim’de Elysium Park’ta resepsiyon düzenleniyor. UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel'in resepsiyonda kesinleşen belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor.
UBP düzenleyeceği resepsiyonda adaylarını da açıklayacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP), 11 Ekim Salı günü, partinin 47. kuruluş yıldönümü dolayısıyla resepsiyon düzenleyecek.

Lefkoşa’da Elysium Park’ta gerçekleşecek olan resepsiyon dün akşam saatlerinde sosyal medya hesaplarından paylaşılan görsel ile duyuruldu.

"47 Yıldır partimiz bir, sevdamız bir" mottosuyla çıkılan görselde, yeniden birlik - beraberlik duygusu öne çekildi.

 

Resepsiyonda, bir de sürpriz bekleniyor.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel'in, bazı bölgelerde kesinleşen belediye başkan adaylarını açıklayacağı öğrenildi.

Aday belirleme ile ilgili Ünal Üstel, son 2-3 gündür bir dizi toplantılar yapıyor.

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