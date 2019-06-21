UBP eski Genel Başkanı Özgürgün'den ŞOK açıklamalar! Özersay ve Tatar siyasetten silinmeli!

UBP Lefkoşa Milletvekili eski Başbakan Hüseyin Özgürgün Yeni Düzen'e gündemi değiştirecek açıklamalar yaptı.

UBP Lefkoşa Milletvekili Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün Yeni Düzen Yazı İşleri Müdürü Mert Özdağ'a şok yaratacak açıklamalar yaptı.

Kendisine kumpas yapıldığını iddia eden Özgürgün, hem Tatar'ın hem de Özersay'ın siyasetten silinmesi gerektiğini söyledi.

Hüseyin Özgürgün her ikisinin de siyasetten silinmesi için mücadale edeceğini de kaydetti.

AYRINTILAR YENİ DÜZEN'DE

http://www.yeniduzen.com/ozgurgunden-zehir-zemberek-aciklamalar-116180h.htm