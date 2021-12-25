UBP Gazimağusa Milletvekili Adayı Çavuş, BRTK'nın Kuruluş Yıl Dönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

UBP Gazimağusa Milletvekili adayı Hüseyin Çavuş, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 58 yıldır Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmak için yaptığı yayınların öneminin büyük olduğunu kaydetti.

Çavuş, yayımladığı mesajda, BRTK’nın 58 yıl önce Kıbrıs Türkü’nün haklı davasını duyurma amacıyla yayınlarına başladığını ve halen aynı kararlık ve doğru habercilik anlayışıyla halkın güvenini kazanmayı başardığını ifade etti.

“25 Aralık 1963 yılında Bayrak….Bayrak…Bayrak anonslarıyla yayına başlayan Bayrak Radyosu’nun yaptığı yayınlarla Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde birlik ve beraberlik içerisinde kalarak mücadele etmelerine katkı sağlamıştır” diyen Çavuş, kuruma katkı ve emek verenleri kutladı.