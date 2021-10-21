UBP Genel Başkan Adayı Sucuoğlu Paşaköy’ü Ziyaret Etti

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Faiz Sucuoğlu, UBP Paşaköy Örgütü’nü ziyaret etti.

Dr.Faiz Sucuoğlu Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, ziyarette yaptığı konuşmada Sucuoğlu, UBP’nin her zaman bir bütün olduğunu, sürdürülebilir kurumsal bir devlet anlayışı, üretim ve katma değere dayalı bir ekonomi vizyonu ile halkın refahı için çalışacağını söyledi.

Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin daha da güçlenerek ve köklenerek büyümesi için birlik olmanın ve bir olmanın önemine işaret etti.