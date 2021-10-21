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UBP Genel Başkan Adayı Sucuoğlu Paşaköy’ü Ziyaret Etti

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UBP Genel Başkan Adayı Sucuoğlu Paşaköy’ü Ziyaret Etti
UBP Genel Başkan Adayı Sucuoğlu Paşaköy’ü Ziyaret Etti

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Adayı Faiz Sucuoğlu, UBP Paşaköy Örgütü’nü ziyaret etti.

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Dr.Faiz Sucuoğlu Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, ziyarette yaptığı konuşmada Sucuoğlu, UBP’nin her zaman bir bütün  olduğunu, sürdürülebilir  kurumsal bir devlet anlayışı,  üretim ve katma değere dayalı bir ekonomi  vizyonu ile  halkın refahı için  çalışacağını söyledi.

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Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin daha  da güçlenerek ve köklenerek büyümesi için birlik olmanın ve bir olmanın  önemine işaret etti.

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