UBP Genel Başkanı Dr. Sucuoğlu'ndan başsağlığı mesajı

İşte Sucuoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

Dün ve bugün ardı ardına gelen vefat haberleri hepimizi derinden üzmüştür.

Nefesimiz melek oldu...

17 Yaşındaki gencecik Sıla Karaca da...

Erdal Andız abimiz, sanat insanımız Ertan Galip de aramızdan ne yazık ki ayrıldı...Girne'den Ali Rıza Avukat kardeşimiz de...

Değerli Akademisyenlerimizden Zeki Beşiktepeli'nin ölümü, birçok vatandaşımız gibi beni de derinden üzmüştür...

Kıbrıs Türk Futbolu'nun unutulmaz isimlerinden, herkesin dediği gibi gerçek bir efsane Hüseyin Mevlüt de aramızdan ayrılmasıyla geride hüzün ama ölmez bir isim bırakmıştır...

Kıbrıs Türkü, 24 saat içerisinde siyasetten spora, kültürden sosyal yaşama, kaybettiği değerlerine hep birlikte yas tutuyor...

Toplumsal birliktelik, Kıbrıs Türkü'nün geçmişten gelen en önemli özelliklerinden birisi...

Bu hüzün ortamında, bu değerin ayakta olduğunu görmek, bir nebze olsun acıyı unutturuyor...

Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.