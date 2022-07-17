  • BIST 2.382,44
  • Altın 955.072
  • Dolar 17.3949
  • Euro 17.5404
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 35 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKABA.4 ve BA.5 varyantları dünyayı sarıyor! 'Sonbaharda yeni aşılar gelecek' | 9 SORU 9 YANIT

UBP Genel Başkanı Dr. Sucuoğlu'ndan başsağlığı mesajı

» »
UBP Genel Başkanı Dr. Sucuoğlu'ndan başsağlığı mesajı
UBP Genel Başkanı Dr. Sucuoğlu'ndan başsağlığı mesajı

UBP Genel Başkanı Dr. Sucuoğlu'ndan başsağlığı mesajı

İşte Sucuoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama;

Dün ve bugün ardı ardına gelen vefat haberleri hepimizi derinden üzmüştür.

Nefesimiz melek oldu...

17 Yaşındaki gencecik Sıla Karaca da...

Erdal Andız abimiz, sanat insanımız Ertan Galip de aramızdan ne yazık ki ayrıldı...Girne'den Ali Rıza Avukat kardeşimiz de...

Değerli Akademisyenlerimizden Zeki Beşiktepeli'nin ölümü, birçok vatandaşımız gibi beni de derinden üzmüştür...

Kıbrıs Türk Futbolu'nun unutulmaz isimlerinden, herkesin dediği gibi gerçek bir efsane Hüseyin Mevlüt de aramızdan ayrılmasıyla geride hüzün ama ölmez bir isim bırakmıştır...

Kıbrıs Türkü, 24 saat içerisinde siyasetten spora, kültürden sosyal yaşama, kaybettiği değerlerine hep birlikte yas tutuyor...

Toplumsal birliktelik, Kıbrıs Türkü'nün geçmişten gelen en önemli özelliklerinden birisi...

Bu hüzün ortamında, bu değerin ayakta olduğunu görmek, bir nebze olsun acıyı unutturuyor...

Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polisten Önemli Duyuru17 Temmuz 2022 Pazar 11:32
  • Tartışma Sonucu Parmağını Kırdı17 Temmuz 2022 Pazar 11:20
  • Vudalı: "Koronavirüs hastalarına antibiyotik önerilmiyor"17 Temmuz 2022 Pazar 10:48
  • Kırşehir'de Gençlik Kampında 46 Kıbrıslı Kız çocuğuna mevlit dinletisi.. Aileler tedirgin...17 Temmuz 2022 Pazar 10:15
  • Ateş Yakmak Yasak17 Temmuz 2022 Pazar 10:02
  • Tatar: Andız, insancıl kişiliği ile hep anılacaktır17 Temmuz 2022 Pazar 09:53
  • Doç. Dr. Zeki Beşiktepeli yaşamını yitirdi16 Temmuz 2022 Cumartesi 22:31
  • Tunçtürk: Özelde çalışanlar hayat pahalılığıyla karşı karşıya değil mi?16 Temmuz 2022 Cumartesi 19:59
  • Feci kaza! Yayaya çarptı16 Temmuz 2022 Cumartesi 19:34
  • Erdal Andız hayata gözlerini yumdu16 Temmuz 2022 Cumartesi 17:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti