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UBP Genel Başkanı Özgürgün 2020 hedefini açıkladı

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UBP Genel Başkanı Özgürgün 2020 hedefini açıkladı ve Eroğlu'na göndermelerde bulundu.
UBP Genel Başkanı Özgürgün 2020 hedefini açıkladı

Ana muhalefet partisi UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün dün Kıbrs Genç TV'de katıldığı Gökhan Altuner'in programında önemli açıklamalar yaptı.

Özgürgün 2020 hedefini açıklarken 2020 yılında yapılacak olan KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri için de gönlünden geçenleri açıkladı.

TOPLANTIYA KATILMAYACAK

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “Boğazına kadar iç siyasete battığını” belirten Özgürgün, “Şahsi olarak da benimle uğraşıyor. Makamına olan saygım sonsuz ama kendisine yok. Tarafsızlığını yitirdiğini düşünüyorum. YDP de dahil iktidar partileriyle görüşsün. Biz Cuma gün düzenlenecek toplantıya katılmayacağız” açıklaması yaptı.

EROĞLU'NA YAŞ GÖNDERMESİ

 Özgürgün, 2020’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin de önemli işaretler verdi. Özgürgün, “Kimseye meydan okumadım ama seçimden asla kaçmadım. 75-80 yaşına kadar koltukta oturacak değilim.2020’den sonra politikaya devam etmem mümkün değil.2020’den sonra ben yokum” şeklinde konuştu. 

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞINA SİNYAL YAKTI

Özgürgün açıklamalarında; “Eğer genel seçimlerde ikinci parti olsaydık, hemen istifa edecektim. 2020’ye kadar partiyi götüreceğim. Cumhurbaşkanlığı, partimiz için önemlidir. Eğer Cumhurbaşkanlığı adaylığına girer de kazanamazsam, siyaseti bırakırım. Eğer yerel seçimlerde de ciddi bir başarısızlık olursa, UBP inanılmaz kötü bir netice alırsa o zaman da sorgularım.”dedi.

“UBP CUMHURBAŞKANLIĞI’NI GERİ ALMALIDIR”

Bugüne kadar hiç seçim kaybetmediğini; hedefinin seçim kaybetmeden siyaseti bırakmak olduğunu belirten Özgürgün, “Seçim kaybederek bırakmak da güzel ama kaybetmeden bırakmak daha da güzel” şeklinde konuştu. “UBP Cumhurbaşkanlığı’nı geri almalıdır” diyen Özgürgün, “Ben misyonumu tamamladım. Şuan kimse UBP’ye kırgın değil ve benim de misyonum buydu zaten” dedi.  

“Cumhurbaşkanlığı bana göre bir temsiliyettir, herkesi kucaklamaktır, şimdiki Cumhurbaşkanı’nın yaptığı değildir” diyen Özgürgün, “Ben ne insan ne de parti ayırırım, elimden gelen yardımı yaparım” şeklinde konuştu.

PARTİYİ KARIŞTIRIYORLAR

Parti içinde yaşanan sıkıntılara ilişkin de konuşan Özgürgün, “Kim, neden partinin içini karıştırıyor? Başa gelmek için, idareyi ele almak için. Ben ne diyorum? Benim bir misyonum var ve bunu tamamladım. İkinci ve üçüncü partinin toplamı kadar oyumuz var. Ben diyorum ki, bunu bozmayalım.”

“Ben farklı olmak, örnek olmak istiyorum” diyen Özgürgün, “Belki beni artık takip ederler, koltukta kalmazlar”dedi.

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