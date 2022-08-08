UBP genel başkanı Sucuoğlu mesaj yayımladı

Çanakkale Ruhunun, bereketci azmiyle birleştiği Erenköy direnişi, Kıbrıs Türk halkının kalbinde ayrı bir anlam ifade etmektedir.

Siyasi görüşlerini bir kenara bırakıp, vatan için gözünü kırpmadan canını siper eden gençlerin bir destanı olan Erenköy, Kıbrıs Türkü'nün birlik içinde vatanı uğrunda verdiği efsanevi mücadelenin, dünya tarihine geçmesine imkan yaratmıştır.

Erenköy’deki direnişçi, milli ruh halen ayaktadır ve KKTC'nin, gelişip, güçlenmesine katkı koymamız yönündeki çalışmalarımızda gerekli motivasyonu bizlere tüm gücüyle sağlamaktadır.

Şanlı Erenköy Direnişi, güvenliğimizi garantiye almanın önemini de hatırlatmaktadır.

Spordan kültüre, dış ticaretten ekonomik faaliyetlerimize kadar, Kıbrıs Türkü'nün nefes almasını engellemek için her fırsatı kollayan Rum Liderliğinin, bilmesi gereken yegane gerçek, KKTC Devletinin varlığı ve Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmemizin söz konusu olmadığıdır.

Şanlı Erenköy Direnişi' nin 58. yıldönümü nedeniyle bir kez daha vurgulamak istiyorum ki; Erenköy'de o günün gençlerinin, bugünkü abilerimizin bizlere bıraktığı mücadele ve direniş azmi ile manevi mirası, bizden sonraki nesile aktarmak boynumuzun borcudur...