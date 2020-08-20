  • BIST 1.127
  • Altın 458,570
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6865
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1723 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Tatar:“Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük, güvenlik ve egemenliğine sahip çıkıyoruz…”

» »
UBP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, “Kıbrıs Türkü’nün devletini küçümsemek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni alt yönetim olarak görmekle” eleştirdi. 
UBP Genel Başkanı ve Başbakan Tatar:“Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük, güvenlik ve egemenliğine sahip çıkıyoruz…”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, kendilerinin Kıbrıs Türk halkının özgürlük, güvenlik ve  egemenliğine sahip çıkmakta olduklarını ve bu bağlamda halkın iradesinin sandığa doğru olarak yansımasını istediklerini belirtti.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, “Kıbrıs Türkü’nün devletini küçümsemek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni alt yönetim olarak görmekle” eleştirdi. 

Tatar, “Rum tarafının egemen eşitliğimizi yok sayan tutumuna ses çıkarmayan, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunda elde ettiğimiz veto hakkımızın ortadan kalkmasına neden olan Sayın Akıncı’nın  KKTC’nin yaşaması ve yücelmesini gaye edinen UBP’nin devletimizin alt yönetim haline indirgemesini istediğini ileri sürmesi kabul edilemez bir seçim oyunu, çarpıtmadır ” dedi.

Başbakan Tatar, Kıbrıs Türk halkının 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde yanlışta ısrar edenlere “ artık yeter” diyeceğinden emin olduğunu” kaydetti.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduğu ilk günden itibaren baskılara, izolasyonlara ve sözde çözüm isteyenlerin yok saymasına karşın dimdik ayaktaysa bunun ilk nedeni Kıbrıs Türkü’nün kendi vatanında egemen ve özgür yaşama isteği ikincisi ise Türk halkının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin karşılıksız desteğidir” diyen Tatar, halen KKTC Cumhurbaşkanı olan bir kişinin bu gerçekleri bilmemesinin mümkün olmayacağını ifade etti. 

Tatar açıklamasını şöyle sürdürdü: 

“Her şeyden önce kendisini sözde özgürlükçü, sözde çağdaş gören bu kişi, “otur arap kalk arap misali” sözüyle zihninin derinliklerindeki ırkçı bakış açısını yansıtmış ve iki yüzlü siyasal tavrını ortaya koymuştur.

Sadece yeniden seçilmek için KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti ile olan tarihsel, toplumsal, kültürel ve ekonomik ilişkilerini “biat” yani boyun eğmek, tabi olmak olarak kurgulayanların, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını en başından itibaren, canıyla, kanıyla, ekonomisiyle, diplomasisiyle, ordusuyla gönülden destekleyen kardeş Türk halkını ve devletini incitmekten zerre rahatsızlık duymadığı da açıktır.

Kıbrıs Türk halkının kendi vatanında özgür, eşit, egemen ve güvenlik içinde yaşayabilmesi için KKTC’nin bağımsızlığını her platformda ve her koşulda destekleyen tek devlet olan Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkilerimizi “alt yönetim” olarak tanımlamak ise ancak izansızlıkla açıklanabilir. Ne Kıbrıs Türk halkı ne de onun özgür iradesiyle seçilen bizler böyle bir görüşü paylaşabiliriz.

Büyük iddialarla çözüm için geldiğini söyleyip beş yılda bir arpa boyu yol alamayanların, Kıbrıs Türk halkının refahı ve tanınması için tek bir dişe dokunur icraatı olamayanların gündemi bu tür açıklamalarla meşgul etmesinin amacı bellidir. 

Ulusal Birlik Partisi olarak biz, Kıbrıs Türk halkının özgürlük, güvenlik ve egemenliğine sahip çıkmaktayız ve bu bağlamda halkın iradesinin sandığa doğru olarak yansıması istiyoruz.

Doğu Akdeniz’de yaşananlar, Kıbrıs konusundaki gelişmeler ortadayken hata yapılmamasını istiyoruz.

Rum tarafının egemen eşitliğimizi yok sayan tutumuna ses çıkarmayan, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşunda elde ettiğimiz veto hakkımızın ortadan kalmasına neden olan Sayın Akıncı’nın kendisidir.

Durum bu iken Sayın Akıncı’nın KKTC’nin yaşaması ve yücelmesini gaye edinen UBP’nin devletimizin alt yönetim haline indirgemesini istediğini ileri sürmesi kabul edilemez bir seçim oyunu, çarpıtmadır.

Kıbrıs Türkü’nün özgürlük, eşitlik, güvenlik ve egemenlik talebinin yılmaz savunucusu Ulusal Birlik Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak hiç şüphem yok ki onurlu ve baş eğmez Kıbrıs Türk halkı kendi iradesini görmezden gelenlere hak ettiği cevabı 11 Ekim Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde mutlaka verecektir. Kıbrıs Türkü “artık yeter” diyecektir.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Pilli: Toplam 1723 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 7 kişi taburcu edildi20 Ağustos 2020 Perşembe 18:44
  • Taksiciler Korsana karşı eylemde!20 Ağustos 2020 Perşembe 18:09
  • Güney'de uyuşturucudan aranıyor.Mahkeme Kuzey'deki evliliğe inanmıyor20 Ağustos 2020 Perşembe 17:49
  • Kamuya müjde! Kesintiler ödeniyor20 Ağustos 2020 Perşembe 17:44
  • Tatar'dan Akıncı'ya saldırı:KKTC'yi alt yönetim olarak görenler Akıncı ve türevleridir20 Ağustos 2020 Perşembe 17:20
  • Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Denktaş Futbol Federasyonu’nu ziyaret etti20 Ağustos 2020 Perşembe 17:13
  • Başbakan Tatar: “Açılımlar halkın sağlığını koruyarak en iyi şekilde yapılıyor”20 Ağustos 2020 Perşembe 16:37
  • Özyiğit: “Karantinasız giriş uygulaması yeniden gözden geçirilmeli”20 Ağustos 2020 Perşembe 16:29
  • 2500TL'ye arkadaşını öldürecekti20 Ağustos 2020 Perşembe 16:18
  • Planlanan Pandemi Hastanesi sel bölgesinde20 Ağustos 2020 Perşembe 16:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti