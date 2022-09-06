UBP Genel Merkezi’nden, Tatar’a yönelik hakaret içerikli paylaşım yapan hesaplarla ilgili açıklama

“Adımızı bu şekilde kullanan her türlü sosyal medya hesaplarına karşı yasal takibe başlayacağımızı kamuoyuna duyururuz” açıklamasında bulundu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Merkezi, ‘Ulusal Birlik, Ulusal Birlik II’ isimli sahte sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a yönelik rencide edici ve hakaret içerikli yayınlar yapıldığını açıkladı.

Açıklamada, aynı hesaptan Tatar’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlara devam edildiğini belirtilerek, “Bilinmelidir ki, kamuoyunda anılan instagram ve/veya sosyal medya hesabının kullandığı ad itibariyle partimize ait değildir ve bu tür paylaşımları kesinlikle kabul etmemekteyiz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

“Bu tür yayınların sanki UBP”nin resmi sosyal medya hesabından yapıldığı, Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar’a yönelik hakaret içerikli yayınların Ulusal Birlik Partisi tarafından yapıldığı yönünde algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu konuda, yanlış anlaşılmanın önüne geçilmesi ve kamuoyunun ve halkın doğru aydınlatılması amacıyla işbu instagram ve/veya sosyal medya hesabının ve konu yayınların Ulusal Birlik Partisine ait olmadığını bir kez daha vurgular, parti olarak adımızı bu şekilde kullanan her türlü sosyal medya hesaplarına karşı yasal takibe başlayacağımızı kamuoyuna duyururuz."