UBP Genel Sekreter Vekili Kenan Örgen:En başarılı çıkacak parti yine biziz

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreter Vekili Kenan Örgen, “ partinin her zaman olduğu gibi seçime en hazır parti olduğunu ancak önceliği erken seçime , siyasete değil, vatandaşın asıl sorunu olan kovid-19 salgının mümkün olan en az sıkıntı ile atlatılması ile ekonominin canlandırılmasına verdiklerini “ vurguladı.

“Ulusal Birlik Partisi’nin tüzüğüne uygun bir şekilde bu yıl içerisinde mutlaka Büyük Kurultayı’nı yapacağını” ifade eden Örgen, “UBP Genel Sekreterlik seçiminin ise salgın nedeniyle geciktiğini ancak önümüzdeki kısa süre içinde gerçekleştirileceğini” kaydetti.

Kenan Örgen, BRT’de katıldığı Gündem Artı programında soruları yanıtladı.

UBP Genel Sekreter Vekili Örgen, “gençlik yıllarından bu yana içerisinde bulunduğu Ulusal Birlik Partisi’nin ülke ve Devlet için yaşamsal öneme sahip, birbirine sevgi ve saygıyla bağlı insanlardan oluşan çok büyük bir aile olduğunu, bu yapının bozulmasına hiçbir UBP’linin müsaade etmemesi gerektiğini ”söyledi.

Örgen, “İki kişilik bir aile ile on kişilik bir ailedeki problemler aynı olmaz. Büyük ailelerde zaman zaman küçük ailelere göre daha farklı problemler olur ama bunlar sağduyu, parti ve ülke sevgisi ile aşılır. Ulusal Birlik Partisi üyeleri ve kadroları bu bilince sahiptir ” dedi.

Kenan Örgen, “ parti ve ülke için yıkıcı eleştirilerden kaçınılması gerektiğini” de belirterek, “yapıcı eleştirilere ise her zaman ihtiyaç olduğunu” kaydetti.

UBP Genel Sekreter Vekili Kenan Örgen, erken seçimin Hükümet protokolünde yazdığını dolayısı ile Partinin olduğu kadar Hükümet ve Meclisin işi olduğunu söyledi.

Ulusal Birlik Partisi’nin olası bir erken seçime her zaman için hazır olduğunu vurgulayan Örgen şöyle dedi:

“Şu andaki tüm siyasi partilerimize baktığımız zaman olabilecek bir erken seçime en hazır parti yine Ulusal Birlik Partisi’dir. En başarılı çıkacak parti yine biziz. Halkımız kimin kendisine hizmet verdiğini ve verebileceğini iyi bilir”.

Kenan Örgen,” salgından kaynaklanan tüm zorluklara rağmen Ulusal Birlik Partisi’nin diğer bazı partiler sorumluluktan kaçarken, hükümet olma görevinden kaçmadığını” da ifade ederek, “kimse merak etmesin; Türkiye’nin desteği , Hükümetimizin çabaları ile ülkemiz bu sıkıntıları günleri geride bırakacak ve mutlaka ekonomimiz canlanacak, hatta süreç içinde eskisinden de iyi konuma gelecektir” diye konuştu.