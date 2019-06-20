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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner oldu

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UBP Genel Sekreteri Ersan Saner oldu
UBP Genel Sekreteri Ersan Saner oldu

UBP genel Sekreteri Ersan Saner oldu

Ersan Saner 76

Kutlu Evren 35

Geçersiz 1

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