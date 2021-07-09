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UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu AB Komisyonu Başkanı Leyen’i Protesto Etti

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs'ın güneyinde temaslarda bulunan ancak “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğini göz ardı eden” AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i bu tutumundan dolayı kınadı.
UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu AB Komisyonu Başkanı Leyen’i Protesto Etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs'ın güneyinde temaslarda bulunan ancak “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğini göz ardı eden” AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i bu tutumundan dolayı kınadı.

Hasipoğlu, “Avrupa Birliği devam eden yanlış tutumuyla Kıbrıs konusunun çözümüne değil, çözülememesine katkıda bulunuyor” ifadelerini kullanarak, “Kıbrıs’ta iki ayrı egemen devlet vardır. AB ve Rumlar istese de istemese de gerçek budur. Avrupa Birliği bir an önce sağduyulu davranmalıdır” dedi.

UBP Basın Bürosu aracılığıyla açıklama yapan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Avrupa Birliği’nin, Rum tarafını, Birleşmiş Milletlerin ortaya koyduğu Annan Planı’nı reddetmesine rağmen haksız bir şekilde “tüm Kıbrıs adına” tam üye yaparak, Kıbrıs konunun halledilememesinin baş sorumlusu olduğunu kaydetti.

Hasipoğlu, Avrupa Birliği’nin, şimdilerde de, Kıbrıs Türk halkının son Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ortaya çıkan iradesini hiçe sayarcasına, Kıbrıs Türk halkının “egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm” önerisine yönelik saldırılarda bulunduğunu ifade ederek, bunun ne Avrupa Birliği değerleri ne de gerçeklerle bağdaşmadığını belirtti.

 “Herkesin bildiği üzere federasyon görüşmeleri Rum tarafının maksimalist tutumu nedeniyle çökmüştür” diyen Hasipoğlu, şunları dile getirdi:

“Denen ve başarılı olunmayan şeyleri tekrar gündeme getirmek zaman kaybetmekten başka işe yaramaz. Kıbrıs’ta iki ayrı egemen devlet vardır. AB ve Rumlar istese de istemese de gerçek budur. Dolayısı ile Sayın Ursula von der Leyen’in ‘Kıbrıs’ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceklerini’ söylemesinin hiçbir değeri olmadığı gibi kimsenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye’yi, tehditle, şantajla, ambargoyla çıktıkları yoldan döndüremeyeceğini kesindir. Avrupa Birliği bir an önce sağduyulu davranmalıdır. Aksi takdirde, zerre kadar demokrasi ve insan haklarına saygıları varsa bizlere gölge etmesinler yeter.”

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