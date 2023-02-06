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UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu: Ana vatanımız Türkiye ile acımız ortak

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UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Türkiye’de meydana gelen depremin ardından yaptığı basın açıklamasında, “Ana vatanımız Türkiye ile acımız ortak” dedi.
UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu: Ana vatanımız Türkiye ile acımız ortak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu Türkiye’de meydana gelen depremin ardından yaptığı basın açıklamasında, “Ana vatanımız Türkiye ile acımız ortak” dedi.

Açıklamasında “Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilde meydana gelen ve ülkemizde de şiddeti büyük ölçüde hissedilen deprem sonrası ortaya çıkan yıkım yüreklerimizde büyük bir acıya neden olmuştur” diyen Hasipoğlu şöyle devam etti:

“Orada bulunan vatandaşlarımız ve sporcu çocuklarımız için hükümetimiz gerekli girişimleri başlatmıştır. Ana vatan Türkiyemize destek olabilmek, çocuklarımızı yeniden ülkemize getirmek ve iyi haberlerini almak adına hükümetimiz tüm kaynaklarını seferber etmiş durumdadır.

Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde her zaman Ana vatanımız Türkiye’nin yanında olmaya devam edecek, bu yıkımın acılarını her beraber saracağız.

Bu felaketi en az hasarla atlatmak için dua ediyor, yaralılara acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yakınlarına ise başsağlığı dileriz.”

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