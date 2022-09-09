UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, istifa edeceği yönündeki iddiaları yalanladı

Başbakan Ünal Üstel tarafından tek adaylı olacağı belirtilen kurultay için Ulusal Birlik Partisi bugün mesai bitimine kadar başvuru kabul edileceğini belirten bir duyuru da paylaştı.
“Hasipoğlu istifa ediyor” iddiaları
Tek adaylı kurultaya gidilmesi konusunun partide gerginlik yarattığı konuşulurken, Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu’nun yaşanan tartışmalar sonucu istifa edeceğini açıkladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Hasipoğlu: “Görevimin başındayım”
İstifa iddialarına yönelik internet sitesi GIYNIK‘a açıklamalarda bulunan Oğuzhan Hasipoğlu; iddiaların gerçeği yansıtmadığını dile getirerek; “Görevimin başındayım” mesajını verdi.
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