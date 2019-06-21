UBP Genel Sekreteri Saner’den Halkın Partisi'ne;niye bunu yapmak istiyorsunuz?

BRT'de Birinci Boyut programına konuk olan UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması için yapılanlara ilişkin açıklamada bulundu.



İşte UBP Genel Sekreteri Saner’in bu yöndeki ifadeleri…

“UBP’nin Genel Başkanı hakkında birtakım iddialarla savcılık doğrudur yalandır bilmiyoruz bir dosya gönderdi. Kardeşim zaten bu dosya siz bugünde Meclis’e gönderseniz Ekim’de de gönderseniz bir farkı yok.

Ama önce şunu söyleyim; gerek Ersan Saner olarak gerekse de UBP Genel Sekreteri olarak biz ülkede kimsenin ismine bakılmaksızın eğer bir yolsuzluk yapıldıysa altını kalın çizerek söylüyorum bunun hesabını vermesini isteriz zaten.

Biz kimseyi bir yerden saklamıyoruz. Kimseyi de bir yerden eliminize etmiyoruz aman bunu yapmayın diye ancak bunu kasıtlı olarak bugün gündeme taşıyalım son gün geldi gündeme getirelim. Vallahi bunu kasıtlı olarak taşımak isterse benim de burdan söylevlerim onlaradır zaten. Başka birine değil.Yani siz bu komiyeti koysanız da koymasanız da yaz ayında sonucunu tamamlasanız da tamamlamasanız da bununla ilgili kararı ancak Meclis açıldıktan sonra alabilirsiniz.

Ekim’den önce hiçbirşey yapamazsınız.

O zaman şimdi ben soru soruyorum. Kasıtlı mı değil mi sizden isteyeceğim.

Madem ki bu komite çalışmalarını tamamlasa bile diyelim ki tamamladı Ekim’den önce hiçbirşey olmayacak. Niye bunu yapmak istiyorsunuz? Yarin x gazete çıkar ve yazar vatandaşa x şahıs ile ilgili hadi kendi adıma konuşayım Ersan Saner’le ilgili rapor Meclis’te değerlendirilmeye alınmadı halk biliyor mu benim bu aktardıklarımı.Bilmiyor. Peki Ersan Saner ve Ersan Saner’in özelinde UBP bundan zarar görüyor mu? Görüyor. Kimse kusura bakmasın UBP’nin bu şekilde gündemde olmasına izin vermeyiz. Ama altını kalın harflerle çizerek söylüyorum; bir usulsüzlük, yolsuzluk var ise hangi partiden olduğuna bakılmaksızın hesabını vermesini de en fazla UBP en az diğer partiler kadar ister. CTP döneminde toprağın gübre olarak satıldığı dönemleri unutmadık. Yani şimdi bunları mı konuşayım. Dolayısıyla burda benim derdim ortamı germek değil. Siyaseten bir sıkıntı yaratmak değil. Vatandaşın da doğru bilgilendirilmesi bu komitenin kurulsa dahi çalışmalarını tamamlasa dahi 1 Ekim’den önce hiçbir sonuç alamayacağını bilmesine rağmen bunun üzerine inatla, ısrarla gitmenin bir anlamı olmadığını söylüyorum. Ben de bilmiyorum bunun kime faydası olacağını? Eğer bu konuda ısrarla Sayın Hüseyin Özgürgün hedef tahtası tutulacaksa bunun da haksızlık olduğuna inanıyorum. Sayın Hüseyin Özgürgün bunların hepsine cevap vermeye hazır olduğunu ben biliyorum. O da günü geldiğinde gerekli her türlü adımı atıp bunları da yerine getirecektir. Bu konudaki ısrarımızı sürdüreceğiz. Pazartesi günü Meclis’te sabah grup toplantımızda kararımızı alıp değerlendireceğiz. Bunun tartışılmaması gerektiğini söylüyorum sebep sonuç ilişkisiyle. Sel Komitesi Ekim’e kaldı. Örnek veriyorum bu da Ekim’e kalabilir diyorum”….