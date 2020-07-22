UBP Genel Sekreteri Saner'e mesaj "Aramızda BÜYÜK yürekli bir kadın var"

UBP Genel Sekreteri Saner'e mesaj "Aramızda BÜYÜK yürekli bir kadın var"

HP'li bürokratların İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile birlikte çektikleri fotoğraf ile UBP Genel Sekreteri Ersan Saner'e yaptıkları gönderme sosyal medyada dikkatleri çekti.

HP'li bürokratlar

"Dikkat!

Aramızda büyük yürekli bir KADIN var.

Küçük hesaplar peşinde koşanlara duyurulur..." şeklinde fotoğrafın üzerinde de anlamlı bir gönderi de bulundular...

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