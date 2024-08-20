UBP Girne İlçesinde neler oluyor? İlçe Başkanı nasıl kaybetti? Vekiller kimden yana?

UBP Girne İlçesinde neler oluyor? İlçe Başkanı nasıl kaybetti? Vekiller kimden yana?

UBP Girne İlçe Kongresi'nin sonuçları tartışılmaya devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Ünal Üstel'e yakınlığı ile bilinen UBP Girne İlçe Başkanı'nın seçimi kaybetmesi ve seçimi İbrahim Erbildim'in kazanması dikkatlerden kaçmadı.

Adı Sahte Diploma olayına karışan Fatma Ünal JUJU'nun ise Kadın Kolları Başkanlığı'na büyük bir oy farkı ile kazanması ile ilgili olduğu düşünülen bir sosyal medya paylaşımı yapan UBP Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra bir anda dikkatleri üzerine çekti.

GÜRÇAĞ: CAHİLLİK

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, parti içi seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Gürçağ, UBP ilçe seçim sonuçlarını “cahillik” olarak nitelendirerek tepkisini dile getirdi. Gürçağ’ın bu çarpıcı açıklaması, parti içinde farklı görüşlerin bulunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

KÜÇÜK DE HASAN TAÇOY DEMİŞTİ

Girne İlçe kongresi öncesi Girne Milletvekili Hasan Küçük de Hasan Taçoy'dan yana tavrını açıklamıştı.