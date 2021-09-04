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UBP Grupbaşkan vekili Dr. Özdemir Berova: Gendine Gel KKTC!

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UBP Grupbaşkan vekili Dr. Özdemir Berova: Gendine Gel KKTC!
UBP Grupbaşkan vekili Dr. Özdemir Berova: Gendine Gel KKTC!

İşte açıklama;

12 AĞUSTOS 2021

Bugünün Covid 19 rakamlarına bakacak olursak 11 yoğun bakım hastası ile pandemi sürecinin en kötü tablosunu yaşıyoruz. Fırtına geliyorum diyor...

Biz ise dört ucunu bıraktık sürükleniyoruz....

Uyanın be arkadaşlar.....

18 AĞUSTOS 2021

6 gün önce yaptığım paylaşımda Covid 19 enfeksiyonu sebebiyle 11 yoğun bakım hastası ile tüm sürecin en kötü tablosu demiştim. Geçen 6 gün de maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu anda da yoğun bakımımda 15 hasta var yani 6 günde 6 yeni hasta. Bugün sürecin en kötü tablosu demeyeceğim çünkü günlük en az 200 pozitif vaka ile yarının bugünden daha kötü olacağını görmek için müneccim olmaya gerek yok....

25 AĞUSTOS 2021

Sel göstere göstere geldi. Bazılarımız kaygı duyarak bazılarımız da gülüp geçerek bugüne geldik. Dün itibarı açıklanan pandemi ile ilgili rakamlar bize şunu söylüyor. Pandemi hastanemiz 107 hastası ile dolmuştur. Son 15 günde 8 vatandaşımızı bu hastalık yüzünden kaybettik yoğun bakımda yatan hasta sayımız 14 ve yine ayni sürede tedavide olan vaka sayısı yüzde 20 nin üzerinde artarak 2200 ü aştı.

AŞINIZI mutlaka olun.

Yoğun kalabalık ortamlardan uzak durun

Tüm zorluklara rağmen gülümseyin ama bu hastalığa gülüp geçmeyin. Tüm dünya bu işin nereye evrileceğini bilmiyor. Kurallara dikkat edersek BİZ kazanırız aksi halde HEPİMİZ kaybederiz.

4 EYLÜL 2021

SON BİR AYDA COVİD 19 HASTALIĞI NEDENİYLE 26 yazı ile YİRMİALTI VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK.

GENDİNE GEL KKTC

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