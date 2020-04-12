UBP Güzelyurt Gençlik Kolları’ndan Sağduyu Çağrısı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Cemal Recai Serdar, alınan önlemler sayesinde korona virüsle ilgili sürecin kontrol altında olduğunu kaydederek, “Popülizm yerine sağduyu çağrısı yapılmalı, krizin nasıl yönetildiğine ve sonuçlara bakılmalı” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye sosyal medya üzerinden linç kampanyası düzenlendiğini belirten Serdar, bunu kınadıklarını bildirerek, “Sayın Pilli, acıkmalarını popülizmden uzak, temiz duygularla yapıyor” dedi.

Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Cemal Recai Serdar, yazılı açıklamasında Sağlık Bakanı Ali Pilli' ye desteklerinin her hal ve şartta devam edeceğini kaydetti.

Serdar, “Klavye kahramanı, showman olmak, popülizm yapmak yerine sağduyu çağrısı yapılarak krizin nasıl yönetildiğine ve sonuçlarına bakılması gerek” dedi.