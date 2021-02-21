"UBP Güzelyurt İlçesi olarak Pilli ile birlikte hareket edeceğiz"

UBP Güzelyurt İlçe Başkanı ve Milletvekili Menteş Gündüz, Ali Pilli’nin görevden alınmasının; hem ilçe yönetimi hem de bölge halkı tarafından tasvip edilmediğini ifade ederek, UBP Güzelyurt İlçe Yönetimi olarak Ali Pilli ile birlikte hareket edeceklerini

Menteş Gündüz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Seçimlerde yol arkadaşım, doktorumuz ve bölge vekilimiz Ali Pilli ile birlikte özelde İlçemizin genelde UBP’nin hep daha iyiye gitmesi için mücadele ettik. Etmeye de devam edeceğiz. Ancak son yapılan bu hamlenin hem UBP Güzelyurt İlçe yönetimi hem de Güzelyurt bölge halkı tarafından tasvip edilmediği gelen tepkilerle gün gibi aşikârdır. Dolayısı ile UBP Güzelyurt İlçesi olarak gerek bölgemiz menfaatleri açısından gerekse partimizin daha güzel günlere ulaşması için her zamanki gibi Ben ve Ali Pilli birlikte hareket edeceğiz.”