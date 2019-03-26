 UBP Güzelyurt Milletvekili Ali Pilli “Doktor var, ameliyat masası yok!”

UBP Güzelyurt Milletvekili Ali Pilli, sağlığın Anayasal hak olduğuna dikkat çekerek, “Sağlıkta hiçbir şey, mazeret olamaz” dedi.

UBP Güzelyurt Milletvekili Ali Pilli, Meclis Genel Kurulu toplantısında konuştu.

UBP’den yapılan açıklamada Pilli’nin konuşmasında söyledikleri şöyle aktarıldı:

“Pilli, mecliste sağlıkla ilgili konuştu, sistemden, ilaç eksikliğine, ek mesailerden, hastanelerin durumuna birçok noktada sıkıntılara işaret etti.

“Sağlıklı bir insan başarılı bir insandır. Bireyler sağlıklı olursa toplumlarda sağlıklı olur, sağlıklı bireyler yetiştirirsek, güçlü bir KKTC yaratırız” diyen Dr. Ali Pilli, sağlığın Anayasal bir hak olduğuna da vurgu yaptı.

Vatandaşlarına sağlık hizmeti vermenin devletin öncelikli görevi olduğunu hatırlatan Dr. Pilli, “Devlet tüm tedbirleri almakla mükelleftir. Anayasa bize insanlara en iyi şekilde sağlık hizmeti vermeyi emrediyor, vermezsen suçlusun diyor” şeklinde konuştu.

“Sağlık örgütleri memnun değil”

Tıp Haftası’nda düzenlenen etkinliklerde konuşan sağlık örgütler temsilcilerinin tümünün de sağlık hizmetlerinden memnun olmadıklarını dile getirdiklerini ifade eden UBP Güzelyurt Milletvekili Dr. Ali Pilli, tüm memnuniyetsizliğin temelinde ‘sistemsizliğin’ olduğuna değindi.

“Sistem kurulamadı”

“Temel olarak ülkemizde henüz güçlü bir sağlık sistemi yoktur, ortaya konmamıştır” diyen Dr. Pilli, ülkeye özgü bir sağlık sistemi geliştirmek zorunda olduğumuza vurgu yaptı.

Sistemin esasında basit olduğuna ve paydaşları, yani sağlık hizmeti alan ve verenin memnuniyeti üzeri kurulmasının önemine işaret eden Dr. Pilli, “Hastalar en kolay bir şekilde sağlık hizmetine ulaşmalı ve en iyi hizmeti almalıdır, aynı şekilde sağlık hizmeti veren doktorlar ve sağlık çalışanlarının da en iyi hizmeti verebilmesi için şartlar düzeltilmelidir” dedi.



“Hasta olduğun zaman nereye gideceğini bileceksin, sistem budur” diyen Dr. Ali Pilli, hükümetin bir yılı aşkın görev süresince sistemi kuramadığını ifade etti, “Hükümet 1 yıldan fazladır görevdedir, sağlık sitemi için yol haritası geliştirememiştir” şeklinde konuştu.

Dr. Ali Pilli, “Hasta ve doktor memnuniyetsizliği olursa çatışma çıkar, çatışma olan her yerde de herkes zarar görür” dedi.

Pilli, kurulamayan sistemin memnuniyetsizlik yarattığını, hekimlerimize ve sağlık çalışanlarına öfke olarak döndüğüne de vurgu yaptı.

“Randevu sistemi çalıştırılamıyor…”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde başlatılan randevu sisteminin de düzgün çalıştırılamadığını ifade eden Dr. Pilli, “Vatandaşın uzun saatler beklemesinin önüne geçmek ve daha iyi hizmet almasını sağlamak adına geçilen bu sistem, cevap verilmeyen telefonlar nedeniyle işkenceye dönüyor. Defalarca aranmasına rağmen Devlet Hastanesi telefonlarına çok zor ulaşılmasının yanı sıra, randevuların da çok geç tarihlere verilmesi sorunun da sürdüğü bize iletilen şikayetler arasında” şeklinde konuştu.

“İstihdamlar ihtiyaç noktalarına yapılmıyor”

İstihdamların, ihtiyaç noktalarına yapılmadığını da söyleyen UBP Güzelyurt Milletvekili Dr. Ali Pilli, “Ben 35 yıldır sistemin içersinde olan bir kişi olarak şunu çok net söyleyebilirim ki bölge dışından bir doktordan hizmet alınamıyor. Hasta da, gelen doktor da mağdur oluyor” dedi.

Çok sayıda sözleşmeli doktor istihdam edildiğine işaret eden Dr. Pilli, kendisinin kesinlikle sözleşmeli doktor istihdamına karşı olmadığını ancak sözleşmeli doktor istihdam edilirken, şartlar konması gerekliliğine değindi.

UBP Güzelyurt Milletvekili Dr. Ali Pilli, “Sözleşmeli doktorun eksiklik olan yerlerde istihdam edilmesi gerekiyor” vurgusu yaptı.

Hemşire ve doktor eksikliğinin çok fazla olduğuna da değinen Dr. Ali Pilli, sağlık hizmetlerinde önemi büyük yardımcı personel eksikliğinin de ciddi boyutta olduğuna işaret etti.

“Nüfus müfus hiçbir şey, sağlıkta mazeret olamaz!”

Üst ihtisas alanlarda da çok ciddi eksiklikler olduğunu ifade eden Dr. Ali Pilli, Hematoloji, Nefroloji, Gastroloji gibi üst ihtisas alanlardaki eksiklerimizin bizim için önemli kayıp olduğunu belirtti

“Özel ve kamu doktorları sağlık bir bütündür… Biz özel ve kamu arasında kavga istemiyoruz, işbirliğinden doğan bir sağlık gücü istiyoruz. Bunun düzeltilmesi için girişim başlatılmalıdır” diyen Dr. Ali Pilli, sağlıkta ileriye dönük planlama yapılmasının önemini yineledi.

“Nüfus müfus, hiçbir şey mazeret olamaz!” diyen UBP Güzelyurt Milletvekili Dr. Ali Pilli, planlamanın yapılamaması için hiçbir şeyin de mazeret sayılamayacağını vurguladı.

Hastanelerin durumu…

“Hastanenin miadı doldu, yeni hastane girişimlerini göremiyoruz” diyen Dr. Pilli, yapımı devam eden Güzelyurt Hastanesi inşaatını hangi aşamada olduğunu sordu.

“Bütünüyle bitişine ilişkin planlama yapılmazsa bu hastane bitmez” diyen Dr. Pilli, süratle gelişen Girne bölgesinde de hastanenin desteklenmesi, Mağusa Hastanesi’nin de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu ile entegre çalışması gerektiğini belirtti.

“Doktor var, ameliyat masası yok!”

Ameliyathanelerin yetersiz kapasitesine de değinen Dr. Ali Pilli, “Doktor var ama altyapı yok, ameliyat masası yok, ameliyat yapılamıyor” dedi.

Genel Cerrahi Yoğun bakımının yenilenmesini olumlu olduğunu belirten Dr. Pilli, kapasitesinin artırılması gerekliliğinin de altını çizdi.

Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi’nde de yatak sayısı ve kapasitenin artırılmasının şart olduğunu belirtti.

İyi yetişmiş bir hemşireyi ‘daha rahat olsun’ diye başka bir yere göndermenin ‘günah’ olduğunu ifade eden Dr. Ali Pilli, “Sağlıkta politika da, torpil de olmaz” şeklinde konuştu.

Acil Servislere de değinen Dr. Pilli, “Acile giden hastalar memnun dönmemektedir. Oradaki kadrolar güçlendirilmelidir. Pratisyen hekimler, uzman hekimler ve acil hekimleri bulunmalıdır… Acili çöz, sağlığı çözersin” dedi.

“İlaç sıkıntısı çok ciddi boyutta…”

Otomasyon sistemi belli bir seviyeye gelse de yeterli olmadığını belirten Dr. Ali Pilli, hastanelerdeki ilaç sıkıntısının da çok ciddi boyutta olduğunu kaydetti, “Bundan söz edilmemeli bile” dedi, ilaç sıkıntının kabul edilemez olduğuna vurgu yaptı.

Depolardaki ilaçların düzensiz olduğu ve zaman aşımına uğrayan ilaçların da atıldığı duyumunu aktaran Dr. Pilli, bunun otomasyon sisteminin de düzgün çalışmadığı anlamına geldiğini kaydetti.

Ek mesailere de değinen Dr. Pilli, “Sağlıkta ek mesai kesinlikle tartışılmaması gereken bir konudur. Doktorun en fazla yorulduğu dönem mesai saatleri dışındaki dönemlerdir. Hiçbir doktor ek mesai çalışmak istemez. Herkes tatil yaparken doktor hayat kurtarmaktadır. Bu nedenle sağlıkta ek mesai kesinlikle ve kesinlikle tartışılacak bir konu değildir” dedi