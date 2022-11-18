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UBP Güzelyurt'ta çökmek üzere! Bir çok yetkili hakkında disiplin işlemi!

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Bağımsız aday Reşat Kansoy'u destekleyenler disiplinlik!
UBP Güzelyurt'ta çökmek üzere! Bir çok yetkili hakkında disiplin işlemi!

UBP Güzelyurt'ta çökmek üzere! Bir çok yetkili hakkında disiplin işlemi! Bağımsız aday Reşat Kansoy'u destekleyenler disiplinlik!

UBPi içerisindeki deprem, Güzelyurt örgütüne de sıçradı.

Türkay Tokel, Şermin Tokel, Rauf Ayvacık, Meftun Muslu, Ümit Açıksöz, Damla Aldağ ve Aygün Özister’in hakkında disiplin işlemi başlatıldı.

Öte yandan, hakkında disiplin işlemi başlatılan Türkay Tokel, eski Çalışma Bakanları’ndan ve UBP’nin köklü üyelerinden.

Özellikle bir çok UBP'li örgüt başkanları ile birlikte bazı CTP'lilerin de  Bağımsız aday Reşat Kansoy'a desteklerini açıktan beyan etmeye başladıkları öğrenildi.

 

SEÇMEN KANSOY ETRAFINDA KENETLENİYOR

Güzelyurt'ta yaşananlar Belediye Seçimlerinde çok önemi sayıda seçmenin Reşat Kansoy ismi etrafında kenetlenmesine yol açıyor.

Bağımsız aday Reşat Kansoy'u Halkın Partisi destekleme kararı almıştı. Bununlar Birlikte TDP-TKP'de  tüm örgütleri ile birlikte Kansoy'u destekleme kararı alırken TDP Güzelyurt listesinden seçime girecek BY( Bağımsızlık Yolu) Güzelyurt'ta değişim için Mahmut Özçınar'a oy verilmemesi gerektiğini açıklamıştı.

 

UBP İLÇE BAŞKANI DA İSTİFA ETMİŞTİ

Bir süre önce UBP Güzelyurt  İlçe başkanı da olan Menteş Gündüz görevinden istifa etmişti.

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