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UBP: Hepimizin başı sağ olsun

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Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın dün akşam saatlerinde pusu kurularak katledilmesinin ardından derin soruşturma devam ediyor.
UBP: Hepimizin başı sağ olsun

Ulusal Birlik Partisi , yaşanan katliamın ardından açıklama yaparak Falyalı ailesine başsağlığı diledi.

Başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi:

Partimizin Uzun Yıllar MYK Üyeliği ve Genel Sekreter Yardımcılığı Görevlerinde Bulunan Değerli Büyüğümüz;
Sayın Cahit FALYALI,
Ülkemizde başta turizm sektörü olmak üzere yaptığı önemli yatırımları ile bilinen yardımsever iş insanı kıymetli evladımızın silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybettiğini derin üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.
Ülke sevgisi, insan sevgisi yardımseverliği asla unutulmayacak, Halil Falyalı’nın acısını yüreğimizde taşırken, Allahtan rahmet diler, sizlere, saygıdeğer annesine, kardeşine, hayat arkadaşı eşine ve evlatlarına sabırlar dileriz.
Hepimizin başı sağ olsun.

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