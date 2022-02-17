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UBP-HP Arasında İkinci Tur Görüşme Yapıldı

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UBP-HP Arasında İkinci Tur Görüşme Yapıldı
UBP-HP Arasında İkinci Tur Görüşme Yapıldı

Ulusal Birlik Partisi (UBP), hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde bugün Halkın Partisi (HP) ile ikinci görüşmeyi de gerçekleştirdi.

Bugün saat 11.00’de yapılan görüşmede, birlikte hükümet kurulması halinde ne gibi çalışmalar yapılabileceği hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Görüşme sonrasında, partilerin kendi içlerinde değerlendirmeler yapacağı belirtildi.

SUCUOĞLU: “DİĞER PARTİLERLE AYARLANMIŞ BİR GÖRÜŞME HENÜZ YOK” 

Görüşmeye dair TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, HP ile yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini, HP Parti Meclisi içerisinde değerlendirmelerin yapılıp, kendilerine dönüş yapmalarını beklediklerini kaydetti.

Sucuoğlu, diğer siyasi partilerle henüz ayarlanmış bir görüşmelerinin olmadığını ancak gün içerisinde çalışmaların süreceğini belirtti.

“CTP’YE YANIT GÖNDERİLDİ”

Sucuoğlu, CTP’ye sundukları hükümet programı taslağına ilişkin CTP’nin verdiği yazılı metne de bugün yazılı olarak dönüş yaptıklarını belirterek, CTP’den cevap beklediklerini ifade etti.

ÖZERSAY: “VİZYONUMUZU ORTAYA KOYDUK”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise, görüşmede birlikte hükümet kurulduğu takdirde, hangi icraatların ve çalışmaların yapılabileceği hakkında görüşlerini ve vizyonlarını ortaya koyduklarını kaydetti.

Henüz ayarlanmış bir üçüncü görüşme olmadığını söyleyen Özersay, görüşmelerin pazarlık aşamasına geçmediğinin ve sürecin henüz başında olunduğunun altını çizdi.

KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimden birinci parti çıkan UBP'nin Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, 8 Şubat'ta Cumhurbaşkanı tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilmişti. Sucuoğlu'nun 15 gün içinde kabinesini kurması veya görevi iade etmesi gerekiyor. Seçim sonucunda 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi'nde UBP 34, CTP 18, HP 3, DP 3 ve YDP 2 milletvekili kazanmıştı.

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