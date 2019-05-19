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UBP-HP 'de yeni görüşme yok! Dairelerde ve kurumlarda paylaşım tartışması yaşanıyor!

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UBP-HP Salı güne kadar netleşecek! Dairelerde ve kurumlarda paylaşım tartışması yaşanıyor.
UBP-HP 'de yeni görüşme yok! Dairelerde ve kurumlarda paylaşım tartışması yaşanıyor!

UBP-HP Salı güne kadar netleşecek! Dairelerde ve kurumlarda paylaşım tartışması!

Hükümeti kurmak için Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından görevlendirilen UBP Genel Başkanı Ersin Tatar Meclis'te temsil edilen siyasal partileri ziyaretlerinden sonra rotayı HP ile hükümet krurmaya çevirdi.

UBP ile HP heyetleri geçtiğimiz günlerde ikinci kez görüştü.

HP UBP'YE YAZILI VERDİ

Halkın Partisi'nin olası bir UBP-HP koalisyon hükümeti ile ilgili beklentilerini ve taleplerini UBP yetkililerine yazılı olarak verdiği de öne sürüldü.

a15fe53175effaaea5def6c8f525592a.jpgDAİRELERDE VE KURUMLARDA TARTIŞMA

UBP ile HP arasındaki koalisyon çalışmasında 22 dairenin 9'unu HP'nin  istemesi UBP'de gerginliğe yol açtı. UBP'nin koalisyon görüşmelerini Salı gününe kadar bir noktaya getirmeye çalışacağı sürecin ilerlememesi üzerine ise bir erken seçim hükümeti denemesinde bulunması bekleniyor.

HP'nin 3 Bakanlığın yanı sıra 4'de kurum talebinde olduğu öğrenildi.

HP elinde tuttuğu bakanlıkların yanı sıra LAÜ, Spor Dairesi, Kalkınma Bankası ve Vakıfları da istedi.

GÖRÜŞME YOK

Pazar günü yapılması beklenen görüşmenin ise yapılmayacağı öğrenildi.

TATAR REST ÇEKTİ İDDİASI

UBP Genel Başkanı Tatar'ın her türlü tepkiyi göze alarak size 3 Bakanlık veriyorum dediği ve elinde DP ile YDP destekli bir erken seçim hükümeti ihtimali olduğunu söylediği de iddia edildi.

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