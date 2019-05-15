UBP-HP Görüşmesi sona erdi.. Özersay açıklama yaptı.. Açıklamalar ayrı ayrı yapıldı...

Bir şey söylemek için çok erken olduğunu söyledi. Özersay biz daha çok dinleyen noktaındaydık.
Önümüzdeki süreçte partimizin yetkili organlarında değerlendireceğiz.
Farklı hükümet seçenekleri olduğu ortadadır.
Bunların hangisi gerçekleştirilebilir olur, 1/2 gün içerisinde netleşir.
UBP ile HP arasında bir koalisyon kurulma ihtimali ne kadar varsa kurulmama ihtimali de o kadar vardır. Süreç çalışacak ve günün sonunda bir karar verilecek.
Bugün ilkeler daha çok konuşuldu. Biz daha çok dinleyen oldu.
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