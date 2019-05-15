UBP-HP Görüşmesi sona erdi.. Tatar açıklama yaptı.. Birlikte açıklama yok!

UBP-HP Görüşmesi sona erdi.. Başkanlar açıkladı...
Tatar açıklama yaptı
Tatar açıklama yaptı. Tabloya baktığımızda 3 alternatif vardır.
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar açıklama yaptı, UBP-CTP, UBP-HP veya bir erken seçim hükümeti...
Prensipler konuşuldu. Paylaşım noktasında çalışma yapılmadı. UBP-CTP, UBP-HP hükümetleri daha yakın...
ZİYARETLER DEVAM EDİYOR
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'ın hükümet kurma görevini aldıktan sonra bugün siyasi partilere ziyaretler yapıyor.
Tatar bu gün ilk önce CTP'yi ziyaret etti. Tatar CTP ziyareti ardından HP'yi ziyaret etti.
GÖRÜŞME 'DE BAŞLADI
Saat 11 itibarı ile Tatar başkanlığındaki heyet ile Özersay başkanlığındaki HP heyeti görüşmesi başladı.
HEYETLERDE KİMLER VAR?
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'a UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy, Özdemir Berova, Nazım Çavuşoğlu ile Dursun Oğuz eşlik etti.
HP heyetinde Genel Başkan Kudret Özersay dışında, Genel Sekreter Yenal Senin, Milletvekili Hasan Topal ile PM üyesi Ayse Onar yer aldı.
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