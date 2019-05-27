UBP-HP hükümet programı bugün Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak

Ulusal Birlik Partisi–Halkın Partisi koalisyonunun görev süresi boyunca yapmayı hedeediklerinden oluşan hükümet programının okunmasının ardından iki tam gün sonra program üzerinde görüşmeler yapılacak. Görüşmelerin bitmesinden bir tam gün sonra da güven oylamasına gidilecek.

Meclis Genel Kurulu BUGÜN saat 10.00’da UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar’ın başbakanlığında 22 Mayıs Çarşamba günü kurulan UBP-HP koalisyonunun programının okunması gündemiyle toplanacak.

Toplantının gündeminde ayrıca “Kredi Kartı ve Banka Kartı İle Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Yasa Tasarısı” da bulunuyor.

Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü uyarınca hükümet programı Başbakan veya bir bakan tarafından okunacak. Hükümet programı görüşmeleri ise bu toplantıdan iki tam gün sonra, perşembe günü yapılacak. Meclis İç Tüzüğü’ne göre, programla ilgili söz almak isteyen milletvekillerine birer saat söz hakkı verilecek. İkinci kez konuşmak isteyen milletvekillerinin süresi ise yarım saat olacak. Görüşmelerin bitmesinden bir tam gün sonra da güven oylamasına gidilecek.

Hükümet programı görüşmelerinin aynı gün, yani perşembe günü tamamlanması halinde Meclis, bu kez cumartesi günü güven oylaması gündemiyle toplanacak. Açık oyla yapılacak oylamada, hükümetin güvenoyu alabilmesi için, toplantıya katılanlardan güvenoyu verenlerin sayısının ret oyu verenlerden fazla olması gerekiyor