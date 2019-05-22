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UBP HP Hükümet Protokolü imzalanıyor (CANLI)

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UBP HP Hükümet Protokolü imzalanıyor (CANLI)
UBP HP Hükümet Protokolü imzalanıyor (CANLI)

UBP HP Hükümet Protokolü imzalanıyor...

KKTC Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu'nda UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay UBP HP Koalisyon hükümeti programı imzalanıyor...

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