“UBP-HP hükümet üyelerinin yargılanması gerekir”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nin, Bakanlar Kurulu kararlarını Yüksek Mahkemeye taşımasının ardından, UBP-HP hükümetinin, pandemi sürecinde ülkeyi hukuk dışı yönettiğinin ortaya çıktığını savundu.

İzcan yazılı açıklamasında, UBP-HP hükümet üyelerinin yargılanması gerektiğini ileri sürdü.

“4 ay sonra Coronavirüsü tehlikeli salgın hastalık ilan eden Tatar-Özersay hükümeti, halkla alay etmektedir” iddiasında bulunan BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, “aldıkları bütün kararları Mahkeme iptal etmesin diye kendileri iptal ederek, Sağlık Bakanlığı aracılığıyla aynılarını hayata geçirmeye çalışmaktadırlar” dedi.

BKP’nin , ülkenin hukuka uygun, bilimsel kararlarlar temelinde yönetilmesini talep ettiğini belirten İzcan, süratle gerekli komiteler oluşturulması, ek personel takviyesiyle, eksik araç ve gereçler tamamlanarak, Pandemi Hastanesi inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.

BKP’nin, uygun önlemler alınarak ülkenin dışa açılımını desteklediğini kaydeden İzcan, burada gerekli karantina koşullarına herkesin uymasının şart olduğunu belirtti ve bir tek vatandaşın yaşamının tehlikeye atılamayacağını vurguladı.