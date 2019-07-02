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UBP-HP Hükümeti bir önceki hükümetin 'hatalı' hayat pahalılığı hesaplamasını düzeltmiş

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Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, geçmiş hükümet döneminde temmuz-aralık aylarını kapsayan hayat pahalılığının yanlış hesaplanarak, yüzde 2.03 oranında fazladan ödeme yapıldığını, şimdi yapılanın ise bu yanlış uygulamanın düzeltilmesi olduğunu söyledi.
UBP-HP Hükümeti bir önceki hükümetin 'hatalı' hayat pahalılığı hesaplamasını düzeltmiş

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu “Amacımız, yanlış uygulamayı ortadan kaldırmak. Hayatı pahalılaşltırmak değil, ucuzlatmak” dedi.

Bakan Amcaoğlu, temmuz- aralık ayını kapsayan altı ay için gerçekleşmesi gereken hayat pahalılığı oranının %29.96 olması gerekirken, ödenen oranın  %31. 99 olduğunu ve ortaya %2.03 oranında fark çıktığını kaydetti. Amcaoğlu, şimdi yapılanın bu yanlış uygulamayı ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Konunun,  kamuoyunda “kamu çalışanları ve emekli maaşlarında  hayat pahalılığı oranında yüzde 2 kesinti” olarak yansıtıldığını kaydeden Amcaoğlu, hayat pahalılığı ödeneği ile ilgili %2.03 oranında yapılan yanlış hesaplama ile  bütçede 80 milyon TL açık oluştuğunu belirtti.

Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Amcaoğlu şunları söyledi:

“18 bin 500 kamu çalışanı ve yaklaşık 15 bin devlet emeklisine %32’lik hayat pahalılığı ödeneğini verebilirsiniz. Ancak akabinde dönüp, ‘başka çaremiz yok’ diyerek tüm vergi ve harçlara %32 zam yaparsınız. Bundan sadece kamu çalışanı ve kamu emeklisi değil, özel sektör çalışanları da dahil tüm ülke insanı etkilenir. Birim maliyet ve alım gücü zayıflar. Kamu tarafına fazla maaş enjekte ederek, arkasından da zamlayarak bütçenin sürdürülebilir ve devamlılığını sağlayamazsınız. Geçmiş hükümet bu yanlışı bile bile yaptı, kamu maliyesini de zarara uğrattı. Oysa bizim esas amacımız tüm halkın alım gücünü yukarıya çekmek. Hayatı pahalılaştırmak değil, ucuzlatmaktır.”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ersin Tatar Başbakanlığında UBP – HP koalisyon hükümetinin ilk günde akaryakıt zammını kapıda bulduğunu ancak, “iktisadi aklın üstün gelerek” bu zammı yapmadığını, bugün gelinen noktada ikinci bir akaryakıt ve elektrik zammını da engellediğini kaydederek, “zam yok” dedi.

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