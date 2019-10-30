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UBP-HP hükümeti çatırdıyor! 3’lü hükümet ve erken seçim kulislerde konuşuluyor!

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UBP ile HP hükümet kuralı 6 ay bile dolmadan siyasal kulisler hareketlendi. Yeni bir hükümet ve 2020’de erken seçim için aracılar devreye girdi.
UBP-HP hükümeti çatırdıyor! 3’lü hükümet ve erken seçim kulislerde konuşuluyor!

UBP ile HP hükümet kuralı 6 ay bile dolmadan siyasal kulisler hareketlendi.  Yeni bir hükümet ve 2020’de erken seçim için aracılar devreye girdi.

KULİS HABER

UBP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili HP rahatsızlığı hat safhaya ulaştı. Bunun üzerine aracılar devreye girdiği öğrenilirken önümüzdeki günlerde UBP- DP- YDP 3’lü koalisyon hükümetinin kurulması yönünde çalışmalar da yapılmaya başlandı.

UBP-DP-YDP 3 partinin Meclis’teki milletvekili sayısı 26 ve yeni bir koalisyon hükümeti kurmaya da yetiyor.

Özgürgün’ün ve ekibinin HP’siz bir hükümete yeşil ışık yaktığı ve 3 Partinin ortaklaşacağı Cumhurbaşkanı adayını da destekleyeceği kulislerde konuşuluyor.

ÖNCE CUMHURBAŞKANLIĞI

Kurulacak olan 3’lü koalisyon hükümetinin birinci hedefinin Nisan 2020'de yapıalcak olan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak olacağı kulislerde konuşuluyor. 3 partinin ilk tur veya ikinci turda hükümet olarak ortaklaşması planlanıyor.

SONRA BASKIN SEÇİM

Olası 3’lü koalisyonun kurulabilmesi işartları arasında 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce veya sonra bir baskın erken seçim de öngörülüyor ve aracıların bunu partiler arasında görüştüğü de öğrenildi.

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