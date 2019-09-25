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UBP-HP Hükümetinin kritik haftası

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UBP eski genel Başkanı ve eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığını görüşen komite son toplantısını yapıp karar verecek.
UBP-HP Hükümetinin kritik haftası

UBP-HP koalisyon hükümeti için kritik günler yaşanıyor. UBP eski genel Başkanı ev eski başbakan Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığını görüşen komite son toplantısını yapıp karar verecek.

DETAY ÖZEL HABER

  Özgürgün’ün dokunulmazlık konusunu görüşen komite toplantılarını tamamladı. Komitenin Cuma gününe kadar son toplantısını yapıp oylama yapması bekleniyor.

Komitede 3 UBP, 2 HP ve 2 CTP üyesi bulunuyor. Komitedeki gizlilik kararının partilerin Parti Meclislerinin bilgilendirilmesi kaydı ile geçici olarak kaldırıldığı öğrenilirken komitenin Cuma gününe kadar toplanıp karar vermesi bekleniyor.

Özgürgün 2 kez çağrıldı

UBP eski genel Başkanı ve eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığını görüşen komite Özgürgün’ü iki kez komiteye çağırmasına rağmen Özgürgün yurtdışında olduğu için komite toplantılarına katılmadı.

UBP ne yapacak?

Dr. Derviş Eroğlu’ndan sonra en uzun UBP Genel Başkanlığı yapan  eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün  dokunulmazlık dosyası ile ilgili UBP’nin 3 komite üyesinin hangi yönde oy kullanacağı merak konusu oldu.

Milletvekillerinin kendi tercihlerini kullanırken UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın direktifine başvurmaları ve kararı Tatar’ın vermesini istemeleri kuvvetli bir olasılıktır. Bu durumda sorumluluk bütünüyle Tatar’a yüklenmiş olacak.

Hükümet Sallanabilir

Halkın Partisi’nin yolsuzluk dosyalarının geçiştirilmesine sessiz kalması beklenmiyor. Tatar’ın Özgürgün’ün yargılanmasını önlemeye çalışması Halkın Partisi ile kurduğu koalisyonun yani kendi başbakanlığının sonu olabilir.Özgürgün’ün parti içindeki gücünü kaybetmediği ve koalisyona kurban edilmesi halinde “başkanımıza sahip çıkamadık” diyerek ayağa kalkacak UBP milletvekili ile örgüt yöneticilerinin oldukça fazla olduğu ileri sürülüyor. Özgürgün’ün yargılanmasının önünün UBP oyları ile açılması, parti içinde yeni gelişmeleri tetikleyebilir.

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