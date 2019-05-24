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UBP-HP Hükümeti’nin programı pazartesi Meclis’te okunacak

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Yeni hükümetin güvenoyu süreci, hükümet programının, pazartesi Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasıyla başlıyor
UBP-HP Hükümeti’nin programı pazartesi Meclis’te okunacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) – Halkın Partisi (HP) koalisyonunun görev süresi boyunca yapmayı hedeflediklerinden oluşan hükümet programının okunmasının ardından iki tam gün sonra program üzerinde görüşmeler yapılacak. Görüşmelerin bitmesinden bir tam gün sonra da güven oylamasına gidilecek.

Meclis Genel Kurulu, 27 Mayıs Pazartesi saat 10.00’da UBP Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar’ın başbakanlığında 22 Mayıs Çarşamba günü kurulan UBP-HP koalisyonunun programının okunması gündemiyle toplanacak.

Toplantının gündeminde ayrıca “Kredi Kartı ve Banka Kartı İle Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Yasa Tasarısı” da bulunuyor.

Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü uyarınca hükümet programı Başbakan veya bir bakan tarafından okunacak.

Hükümet programı görüşmeleri ise bu toplantıdan iki tam gün sonra yani perşembe günü yapılacak. Meclis İç Tüzüğü’ne göre, programla ilgili söz almak isteyen milletvekillerine birer saat söz hakkı verilecek. İkinci kez konuşmak isteyen milletvekillerinin süresi ise yarım saat olacak.

Görüşmelerin bitmesinden bir tam gün sonra da güven oylamasına gidilecek. Hükümet programı görüşmelerinin aynı gün, yani perşembe günü tamamlanması halinde Meclis, bu kez cumartesi günü güven oylaması gündemiyle toplanacak.

Açık oyla yapılacak oylamada, hükümetin güvenoyu alabilmesi için, toplantıya katılanlardan güvenoyu verenlerin sayısının ret oyu verenlerden fazla olması gerekiyor.

Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor. Hükümetin güvenoyu alamaması halinde Başbakan’ın istifasını Cumhurbaşkanı’na sunması gerekiyor.

UBP-HP koalisyon hükümeti Meclis’te 30 koltuğa sahip…

7 Ocak 2018 erken genel seçiminden sonra CTP Lefkoşa Milletvekili Tufan Erhürman’ın başkanlığında 2 Şubat 2018’de kurulan ve ülkenin ilk dörtlü koalisyon hükümeti olan CTP-HP-TDP-DP hükümeti, Rauf R. Denktaş Üniversitesi’ne arazi kiralanması tartışmalarının ardından Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın bakanlık görevinden istifası ve HP’nin hükümetten çekilme kararı üzerine 9 Mayıs’ta istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 14 Mayıs’ta UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmiş, Tatar da tüm partilerle yaptığı görüşmelerin ardından HP ile kurduğu kabinenin listesini 22 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı’na sunmuştu.

Cumhuriyet Meclisi’nde halen UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP ve DP 3’er, YDP ise 2 milletvekiliyle temsil ediliyor.

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